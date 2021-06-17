香港疫情陸續放緩，本港電影業亦陸續復工，早前莊文強的《金手指》開工，近日有鄧麗欣（Stephy）主演、林愛華執導的《十二日》煞科。拍完《十二日》的Stephy只休息幾日後，本月初又為新戲開工，今次她將夥拍黃子華、林明禎及張繼聰，拍攝 《逆流大叔》導演陳詠燊新作，主攻明年賀歲檔。

近日經常見到子華復出拍的外賣平台廣告播出之餘，原來他已接拍明年賀歲檔電影。女主角人選是近年演技大熟大勇的Stephy，她自從演出杜汶澤執導的《空手道》後，已擺脫多年「阿寶」形象。到黃綺琳導演的《金都》，Stephy發揮更是淋漓盡致。

二人將合作演出陳詠燊執導、安樂電影公司投資的愛情喜劇，預計明年農曆新年上映。子華跟Stephy演一對鬥氣怨家，同劇還有大馬女神林明禎，她在港片《一秒拳王》演出備受好評，跟張繼聰在戲中演一對情人。子華新片已在港拍攝得如火如荼。子華經理人以短訊回覆《蘋果》時表示︰「唔好意思，冇乜嘢可以講。電影公司叫咗大家唔好對外講住。」Stephy經理人回覆時亦表示︰「詳細冇乜嘢可以透露，要問電影公司。」

黃子華近年擺脫票房毒藥惡名，2018年主演的《棟篤特工》狂收4,470萬元，成當年華語片賣座冠軍。去年雖然受疫情影響，他自導自演的賀歲片《乜代宗師》，以2,945萬元成為華語片票房冠軍。今次擔正再拍賀歲片，預期有好成績。

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