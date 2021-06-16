現年30歲章彥琦（Ashley）編劇的電影《一秒拳王》，毫無懸念以1,698萬元票房成為上半年最賣座港片。《一秒》仍在上映，映期已超過3個月。看似不見經傳的名字，Ashley背負的是69歲父親、導演章國明對電影的熱血。中學時讀art，到大學修讀哲學，走去夾過band，出來工作半途出家，走去做編劇拍電影。女承父業未免太大道理，幼受庭訓自是更加貼地。兩父女早前到拍攝《一秒》的拳館接受訪問，講起從電影培養出的父女情。

自幼訓練睇電影

拳館位於長沙灣一幢舊式唐樓，行樓梯上樓確是一種考驗。兩父女透順氣閒話家常，阿女Ashley提到小時候不少有關電影的回憶，她說作為電影人下一代，從小屋企就是一間迷你影院︰銀幕、投影機無一或缺。最喜歡的電影又經常睇的是《仙樂飄飄處處聞》（The Sound of Music），每當響起片中「do re mi」旋律，她會立即拿出自家三輪車，邊踩邊睇。另一樣是好戲在後頭，每次看完一部新片，父親都會問問題，她說︰「首先你問好唔好睇，追問點好睇、點解好睇，問題隨年齡增長與時並進。」Ashley指之後爸爸還會追問落去，每次都怕講錯說話︰「爸爸又會問，如果覺得部戲唔好睇，你會點樣改好佢？都有壓力㗎，好在冇因為咁，而唔想做電影。」每次看電影，都似在做功課，亦養成一個看完電影上廁所的習慣︰「驚答唔到佢問題，所以去廁所會諗吓點答先，嗰時應該小學。」她笑言好在沒因此被嚇怕，只是避免同爸爸一齊看。

反而好奇Ashley讀藝術、心理、哲學出身，曾想過夾band，為此專誠跟泰迪羅賓學結他，可謂用心良苦。不過最後她還是選擇承「父業」，她解釋︰「其實電影就是集音樂、寫作、美術、心理學等元素於一身。中學時都有參加過獨立電影影評班，其實我都入過邵氏做嘢，見過方（逸華）小姐，本來嚟做住助理製片，不過方小姐話助製辛苦，要搬要抬，仲要應付一班『粗口人』，最後派咗去美術部做。」電影人難搵食，Ashley閒時靠拍微電影、廣告，接些港台工作養命。她笑指跟父親都有做電影人的「優勢」，就是一家人都不喜歡名牌︰「鍾意名牌要賺好多錢先得，我哋一家花費唔多，基本食飯係冇問題。」

父女鍾情黑澤明

講起這段往事，章國明有點得意，他表示方法是自創，構想是來自許冠文︰「佢有類似講法，係借電影去教導小朋友、討論人生。其實我又唔係會有啲乜嘢嘅，我又唔係咁惡。其實到而家都有問，總之睇完戲就會同佢傾。以前小朋友時，佢會答得好辛苦，而家佢答嘅，比我想像嘅多好多。」啟蒙囡囡看電影，父女有共同偶像——日本大導演黑澤明，他的作品《流芳頌》、《赤鬍子》、《亂》都是倒背如流。談到傳承，章國明表示沒有想過，否則囡囡名字應該叫「章繼志」，跟她論戲是教育一部份︰「從來冇鼓勵佢做呢行，叫佢最好唔好做電影添，搵唔到食。」反過來更會踩阿女作品，自己就是被「踩」出來︰「我會踩佢，可以豐富佢嘅創作。」

早前老牌電影人蕭若元同新生代游學修，在網上爭辯「香港電影是否已死」，正面開火。作壁上觀的Ashley直言雙方各有道理，她解釋︰「蕭生講嘅係一個客觀陳述，香港電影確實冇可能返到以前咁，一年拍過百部電影嘅年代。當然游學修代表新一代年輕人，事實上佢哋嘅平台唔局限喺一塊銀幕。」她認同有不少行家依然有一種情意結，認為電影是要在大銀幕放，但她反問一句︰「上網同屋企睇戲，尤其疫症之後，已經係一種趨勢。甚至外國HBO一啲大製作，都係同時喺戲院同平台放，咁你話《Irishman》、《Roma》算唔算電影？或者咁講，電影係一個靈魂，只不過進入咗唔同軀殼、唔同方式存在。」

章國明話類似爭拗，恍如當年「菲林電影」跟「數碼電影」之爭，他說︰「蕭生係舊一輩，層面留在舊時。正如以前菲林轉數碼，好多導演會抗拒，話『數碼唔係電影』，又話唔喺大銀幕播嘅就唔係電影，而家情況相似。」章國明自1979年第一部作品《點指兵兵》，作為香港新浪潮電影一分子，他肯定地表示電影是必然娛樂，強調「人就會死，電影唔會。」

重遊《邊緣人》果欄

由長沙灣去到油麻地，章國明帶囡囡去到果欄，實地視察電影《邊緣人》的場地，分享拍攝經驗。不經不覺《邊緣人》至今已40年，該場戲份講述警察在果欄佈置，準備捉打劫解款車的賊人。牽涉槍戰、飛車等場面，在鏡頭運用及拍攝手法，被視為新浪潮警匪片的典範。章國明話當年的果欄較雜亂，內裏三山五嶽黃賭毒齊，他說︰「其實拍嘅時候都擔心有黑社會嚟騷擾，但正式拍嘅時候如入無人之境，好犀利，我哋攞住雷鳴燈，嘭嘭嘭到處走都冇事。」後來副導演陳德森講返因為製片本身有背景，事前已疏通好，拍攝才如此順利。

章國明電視台導演出身，獲泰迪羅賓引薦加入電影圈。他的第一部電影作品，為警匪片《點指兵兵》，片中鬧市及木屋區的槍戰，引領港片進入新浪潮時代。1981年以卧底警員為題材，拍攝《邊緣人》創意的鏡頭運用，流暢節奏，令觀眾耳目一新。《邊緣人》為他贏得金馬獎最佳導演獎，新人艾迪亦榮升金馬影帝，今年亦是《邊緣人》面世40周年。電影圈同時造就他跟太太袁煥玉、邵氏製片的良緣。

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