日劇天王木村拓哉與女歌手工藤靜香的20歲大女心美最近初嘗做聲優滋味，為名嘴明石家森馬首次監製的動畫電影《漁港的肉子》配音，年僅18歲的細女光希除了做模特兒外，近日落實投身影壇，擔任恐怖片女主角挑戰演技。

有機進軍美國

光希大前年以模特兒身份強勢出道，15歲就登上時裝雜誌《ELLE》日本版封面，鋼琴技術了得的她出道前已為母親工藤靜香的大碟《凜》創作三首歌曲，一展其音樂造詣。光希甫出道已獲各方招手，不但遠赴世界各地拍攝，早前又在中國選秀節目《創造營2021》中隔空登場，勁賺300萬人民幣。

光希百足咁多爪，她原來已獲日本東映斟拍處女作。據《週刊文春》報道，光希將為恐怖大師清水崇的新鬼片《牛首村》孭飛做女主角，該電影更是電影公司創業70周年的重頭戲，有指她在劇本完成前已順利過關。清水崇憑代表作《咒怨》揚名國際，近期又為Netflix執導新片《異變者》，故今次的新片也被睇好有助光希進軍海外，或有機會翻拍成美國版。到晚上，光希在Ig留言表示會聽導演話，努力演戲，以及貼出全黑電影造型。

木村意國取景

兩個囡囡人氣爆燈，老竇木村亦唔輸蝕，他將首次參與海外製作電視劇，還挑戰英語對白演出國際級大製作《THE SWARM》。《THE SWARM》改編自同名暢銷小說，木村飾演科學家小組的創辦人，故事描述深海中的智慧生物與人類鬥爭的科幻故事。劇集由《權力遊戲》（Game of Thrones）監製Frank Doelger擔任製作總指揮，演員來自德國和美國等十多個國家。電影將於本月起到9月在意大利拍攝，明年全球同步播出，日本將透過Hulu平台播放，木村於下月便起程前往當地，他表示疫情下到外地會加倍小心。此外，木村近日為日本麥當勞創業50周年拍廣告，結尾還大晒他的珍貴童年照片，令網民十分驚喜。