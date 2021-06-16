最新一集《調教你MIRROR》主力講12子上演戲課程，本身是專業舞台劇演員及導演的梁祖堯找來《狂舞派》導演黃修平及填詞人兼前電台DJ鍾雪做嘉賓，12子要先分成6組演一段戲做casting，再由黃修平及梁祖堯選出3位與鍾雪演對手戲。

梁祖堯坦言，12子的演出比他想像中好，他特別提到幾位成員，並點名姜濤的演出是本能反應，不用想太多而直接去演，節奏好好，而且具創作力，但若有導演遇到他，可能會較難控制到姜濤。至於陳瑞輝（Frankie）則完全地信任對手，就算他的拍檔柳應廷（Jer）臨場忘記對白，以笑遮醜，甚至要靠隊友提水，但Frankie仍留守演出，等對手回歸，梁祖堯讚：「作為一個表演者好好嘅一個道德」。

此外，邱傲然（Tiger）與隊長楊樂文（Lokman）同樣被讚，梁祖堯認為Tiger的演出根基夠紮實，若導演想為他添加色彩等都比較容易，而Lokman的平均值最高，梁祖堯指：「佢無論喺專業度、創作力、集中能力、節奏感，對手交流能力及真誠度，係最平均，整體都在平均以上，感覺到佢好信任你。」

Anson Lo出盡力演出

經過一輪試戲，最後由Lokman、姜濤及盧瀚霆（Anson Lo）勝出，可以進入下一輪演戲環節。今集播出Anson Lo的部份，黃修平對他讚不絕口：「做得細膩同surprise到我就係Anson，佢真係做到好feminin（女性美）嘅感覺。」雖然Anson Lo在第二個演戲環節中要做返男仔，但他仍自然流露，與鍾雪對戲時沒有甩嘴。

事後Anson Lo坦言最擔心自己記唔到劇本，又指要一次過演3頁紙的戲有難度，除了記台詞還要顧起伏問題，他坦言，每次演出都當最後一次，讓他可以100%展示到Anson Lo是個怎樣的人，他續指：「MIRROR其實係一個好緊要嘅topic，本身當初我哋12個人組成MIRROR嗰陣，我哋sell嘅嘢就唔係我哋12個好似嘅人，我哋就係12個唔似嘅人，12塊唔同爛咗嘅鏡擺埋一齊，變咗一塊完整嘅鏡，係我哋嘅selling point吖嘛！」而他覺得要去正視問題，研究如何可以，及可不可以讓12個人都傾盡全力去演出，但他亦明白受很多不同因素影響，事情未必太理想。

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