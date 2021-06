官恩娜(Ella)自從2015年跟中法混血老公Juan Domingo Maurelle結婚後,三年抱兩湊夠一個「好」字,誕下長子Gabriel與女兒Aurelie,專心照顧家庭的她完全淡出幕前工作,甚少公開露面,《蘋果》曾於今年3月在銅鑼灣目擊Ella火速掃街買魚蛋及台灣珍珠奶茶過口癮。以家庭為重的Ella,甚至連社交平台甚少發佈post,其IG去年只發佈過3篇post帖,包括囡囡Aurelie去年初2歲的生日相、去年一月尾祝賀大家農曆新年的家人合照及7月時一張黑白靚相。

相隔差不多一年,Ella昨晚深夜終於更新IG,分享多張家庭照,原來一家人在港島區一間酒店staycation,Ella寫上:「There’s nothing I love more than spending time with my family and making them happy !(沒有甚麼比跟家人共享時光及讓他們開心,更能讓我喜歡的) !」

相中見身穿浴袍的Ella,享受房中美景及餐飲,雖然Ella刻意不讓仔女容貌曝光,但從背影看到現年6歲的Gabriel與3歲半的Aurelie都長高不少,享受酒店美食之餘,更到泳池暢游。

Ella分享近照為好友及fans帶來驚喜而紛紛留言,有人寫上:「好久沒見你update,2個都好高。」Ella回覆:「係呀,個囡都三歲半了。」另外有人笑指她「潛水潛咗咁耐,終於上水」,Ella笑指「照顧小朋友太忙」,更有人記得Ella一對仔女的年紀,獲Ella大讚對方好記性,她也不相信囝囝眨眼間已經6歲了。

