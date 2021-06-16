梁詠琪（GiGi）於1996年簽約邱復生的年代公司後，我就開始認識這位高妹，後來她與鄭伊健拍拖，被封「好勝GiGi」，後來又發生害空姐被炒傳聞，感覺上她算是麻煩一族。到了2015年她換經理人公司，開始與她多了接觸，有時她會偕老公和囡囡一起來吃飯。直到GiGi當媽咪後，待人細心體貼，今日的GiGi令人相處得很舒服。

伊健搞出大頭佛

今年有關她的空姐傳聞又被人翻出來，新版本變成是A空姐提出與GiGi合照要求，她不但親切接受，還希望合照沖印出來後能寄給她留念，A空姐照辦後卻被上司「照肺」，原來是GiGi投訴遭騷擾，該名空姐怒言指摘她虛偽。以我的好奇性格當然去追查，首先我問過知情的空姐小施，她說：「A空姐當日確實係喺飛機就降落時，叫醒咗梁詠琪要求合照，當時佢係話好眼瞓，所以冇影到，成個過程畀我哋阿姐（上司）睇到，之後係有照肺，連我哋都被訓話，唔可以騷擾客人休息，阿姐當時係有同梁詠琪道歉，但冇炒A空姐！」

後來我同GiGi有次吃飯，我有問起空姐傳聞，GiGi說：「我真係冇投訴過佢，反而係佢上司後來又拍醒我話『唔好意思』，我當時話冇乜嘢，只係話自己好攰先會拒絕合影。之後傳到話我有合影，然後攞張合照投訴個空姐係假新聞，嗰陣咁忙，邊得閒做啲咁嘅事，但如果真係因為我而令呢位空姐受處分，我同佢講聲抱歉！」

GiGi當年被封為「好勝GiGi」，主要是因為1999年她與鄭伊健拍拖，被指是第三者，搶走邵美琪（Maggie）男友，這事件令她形象重挫，其實當年伊健處理好些，不會搞出個「大頭佛」。首先GiGi與鄭伊健撻着時，伊健與Maggie已分手有三個月，不過Maggie後來因肝病入院，作為舊愛的伊健覺得有責任照顧她，所以與GiGi商量暫時不公開戀情，以免刺激Maggie，GiGi同意伊健這樣做。後來戀情被踢爆，外間認定GiGi是第三者，但有次我與Maggie閒聊，她也承認伊健與梁詠琪拍拖前，兩人已分手。

為Sergio原諒父親

曾聽GiGi說過，她對感情有戒心，因為父母在其13歲時分開，之後爸爸沒再回來。直至與Sergio結婚前，才傳短訊通知了父親，隔年在老公影響下，她終於解開心結，與父親再相約見面，我曾經問過GiGi，為何肯與父親再來往？她表示：「以前細個真係唔明白大人感情世界，當時只覺得媽咪好慘，𠵱家自己結咗婚就知道感情事好難講誰對誰錯。媽咪已經釋懷，始終佢都係爹哋，我有責任照顧同關心佢，所以之前父親節有約埋細佬同佢飲茶。」

撰文：白露眉

本欄逢周一、四刊出

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