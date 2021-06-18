憑ViuTV節目《地產仔》、《膠戰》及YouTube頻道「試當真」彈出的岑珈其在去年結婚，今年年頭成為爸爸，太太生下囝囝彥臻。岑珈其為囝囝改名彥臻，希望他成為一個有禮貌的人，做事能力臻完善。

今年只有30歲的岑珈其首次做爸爸，表示最大的挑戰是要做太太的好隊友，不拖累太太：「我覺得做爸爸最大的挑戰是做一個好隊友。我覺得自己不算稱職，對於照顧小朋友有很多東西要學，太太比較叻，因為她喜歡小朋友。計劃生小朋友時，她亦有很多準備，知道要怎樣面對，覺得她很厲害。」岑珈其在訪問其亦多次稱讚太太，看得出他是絕頂愛妻號！

作為新手爸爸，岑珈其亦有很多「第一次」的經歷，例如為囝囝沖涼、換片，當中更有不少笑料，坦言囝囝為他這個新手爸爸的經歷帶來很多難忘回憶：「記得有一次四點鐘餵到六點鐘，應該四點飲完要睡，因為六點鐘要再飲，但由四點餵到六點先飲完一轉，很難忘！所以盡量去學照顧囝囝。」

岑珈其談及第一次過父親節，他卻表示沒有太大期待，未有感到興奮：「因為小朋友還小，所以較難有期待。如果小朋友長大後，會期待父親節他會給我甚麼驚喜，會否寫心意卡，或者送禮物給我。」岑珈其又坦言希望太太會幫忙安排過第一年父親節。

不過岑珈其亦提到他的父親早幾年離世，所以這幾年來都沒有過父親節，這年再慶祝，別有感受：「爸爸幾年前過身，所以自己這幾年沒法和爸爸過父親節。今年我作為父親，第一年過父親節，其實好特別！」

岑珈其提及到父親時，神情凝重，表示父親的離世令他懂得更珍惜家人：「爸爸的離開令我明白有些東西需要珍惜，原來人是這麼脆弱，話走就走，所以爸爸離開這段時間，個人已經有很大轉變，變得重視家庭，珍惜與媽媽的日子。直至囝囝出世，更加體諒明白做父母很辛苦很偉大！」岑珈其愛錫父母妻兒，他又將父母的照片放在銀包及手機桌面，每逢父親節及父親生忌都會掛念他，見到照片便覺得仍在身邊陪伴。

採訪：黃婉淇

服裝：Diesel

場地：Apocalypse

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