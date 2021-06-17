【HAPPY FATHER’S DAY】憑ViuTV劇集《地產仔》、綜藝節目《膠戰》及YouTube頻道「試當真」彈出的岑珈其去年結婚，今年年頭太太誕下囝囝彥臻。岑珈其為囝囝改名，希望他成為一個有禮貌的人，做事能力臻完善。

讚太太勁

今年只有30歲的岑珈其首次做爸爸，他表示最大的挑戰是要做太太的好隊友，不拖累太太：「我覺得做爸爸最大嘅挑戰係做一個好隊友。我覺得自己唔算稱職，對於照顧小朋友有好多嘢要學，太太比較叻，因為佢喜歡小朋友。計劃生小朋友時，佢亦有好多準備，知道要點樣面對，覺得佢很厲害。」岑珈其在訪問中多次稱讚太太，看得出他是絕頂愛妻號！

作為新手爸爸，岑珈其亦有很多「第一次」的經歷，例如為囝囝沖涼、換片，當中有不少笑料，他坦言囝囝為他這個新手爸爸帶來很多難忘回憶：「記得有一次四點鐘餵到六點鐘，應該四點飲完要瞓，因為六點鐘要再飲，但由四點餵到六點先飲完一轉，好難忘！所以盡量去學照顧囝囝。」

岑珈其談到後日是他當爸後首個父親節，他表示沒有太大期待：「因為小朋友仲細，所以較難有期待。如果小朋友長大後，會期待父親節佢會畀乜嘢驚喜我？會唔會寫心意卡，或者送禮物畀我。」岑珈其坦言希望太太會幫忙安排過第一年父親節。

思念亡父

岑珈其的父親早幾年離世，所以這幾年他都沒有過父親節，今年再慶祝，別有感受，他表示父親離世令他懂得更珍惜家人：「爸爸嘅離開令我明白有啲嘢需要珍惜，原來人係咁脆弱，話走就走。所以爸爸離開呢段時間，個人已經有好大轉變，變得重視家庭，珍惜與媽媽嘅日子。直至囝囝出世，更加體諒明白做父母好辛苦好偉大！」岑珈其愛錫父母妻兒，他將父母的照片放在銀包及手機桌面，每逢父親節及父親生忌都會掛念他，見到照片便覺得爸爸仍在身邊陪伴。

採訪：Ailey Wong

服裝提供：Diesel

場地提供：Apocalypse

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