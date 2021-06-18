漫畫家冨樫義博創作的90年代大熱動漫《幽遊白書》至今仍深受歡迎，串流平台Netflix去年12月宣佈把該作開拍成真人版劇集，由《今際之國的有栖》的製作公司Robot負責炮製，選角名單一直保密，當時就有日媒率先爆料指23歲男星北村匠海已爭贏主角幽助一角，又盛傳志尊淳、本鄉奏多分別飾演藏馬和飛影。

《幽遊白書》曾改編成舞台劇以真人演出，但搬上螢光幕則是首次，數月來fans為選角上議論紛紛，而該劇原來早前已悄悄在山口縣下鄉開拍，吸引大批當地市民到場湊熱鬧，帶來一陣哄動，有目擊者更在Twitter爆料，率先披露演員陣容，型男陣營令觀眾大呼期待。網上消息指，《幽遊白書》劇組於上星期在下關車站旁的廢棄商店街拍攝，永野芽郁、新田真劍佑、北村匠海、橫濱流星、志尊淳均有現場，當消息傳開後，大批學生衝到現場，導致拍攝一度要被迫中斷。

對於新田真劍佑早前已飛往美國為真人版電影《One Piece》（海賊王）開工，有人懷疑網民是否「點錯相」，由於真劍佑正要趕拍《One Piece》，故他就算急返日本參演《幽遊白書》，相信也並非戲份最多的四位主角，亦有估計他或扮演靈界統治者、間歇性以靚仔樣示人的小閻王，有網民認為若起用橫濱流星演藏馬也相當適合，更令不少人猜測桑原究竟會由那位男星飾演。

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