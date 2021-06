大馬創作歌手黃明志多年來作品貫徹惡搞及諷刺時弊的作風,近日推出歌曲《You Know Who Is My Father?》,當中有一句是「整天追BLACKPINK,整天DFK(打手槍)」,結果惹怒韓團BLACKPINK歌迷,而這首擁有500萬點擊率的MV遭BLACKPINK歌迷檢舉而被YouTube下架。

事後黃明志在facebook呻遭網絡欺凌:「Hey BlackPink fans! I actually can speak Korean if you want……莫名其妙被BlackPink粉絲網路霸凌(欺凌),五百萬點閱(點擊率)的MV被刪除,這次我不反擊真的不能了……不要逼我講韓語…」後來他重新把新版MV上架,將原有歌詞「BLACKPINK」改為「Black Pimp(皮條客)」,令諷刺意味深長,目前新上架MV有逾13萬點擊率。

黃明志今日上載影片表示:「說我因為侮辱他的偶像,要我遵守BLACKPINK,撫養孩子,一直轟炸轟炸……片就沒有了、沒有了,500萬了,沒有了,你們贏了,真的贏了。」他又解釋新歌是講述歐洲盃及大馬有錢仔生活,只係講「他們是督導的兒子,我模仿他們的手勢和他們的生活」,強調故事背景跟BLACKPINK沒關係,他指自己喜歡BLACKPINK,更模仿Lisa跳螃蟹舞。

