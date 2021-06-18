大馬創作歌手黃明志多年來作品貫徹惡搞及諷刺時弊的作風，近日推出歌曲《You Know Who Is My Father?》，當中有一句是「整天追BLACKPINK，整天DFK（打手槍）」，結果惹怒韓團BLACKPINK歌迷，而這首擁有500萬點擊率的MV遭BLACKPINK歌迷檢舉而被YouTube下架。

事後黃明志在facebook呻遭網絡欺凌：「Hey BlackPink fans! I actually can speak Korean if you want……莫名其妙被BlackPink粉絲網路霸凌（欺凌），五百萬點閱（點擊率）的MV被刪除，這次我不反擊真的不能了……不要逼我講韓語…」後來他重新把新版MV上架，將原有歌詞「BLACKPINK」改為「Black Pimp（皮條客）」，令諷刺意味深長，目前新上架MV有逾13萬點擊率。

黃明志今日上載影片表示：「說我因為侮辱他的偶像，要我遵守BLACKPINK，撫養孩子，一直轟炸轟炸……片就沒有了、沒有了，500萬了，沒有了，你們贏了，真的贏了。」他又解釋新歌是講述歐洲盃及大馬有錢仔生活，只係講「他們是督導的兒子，我模仿他們的手勢和他們的生活」，強調故事背景跟BLACKPINK沒關係，他指自己喜歡BLACKPINK，更模仿Lisa跳螃蟹舞。

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