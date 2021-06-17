《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》6月17日（五）Video Talk精選節目表：

1.午市急CALL｜儲局放鷹 新經濟遭殃？古天后、唐牛教部署

日期：6月18日（周五）

時間：3:15PM – 3:45PM

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

內容：美國聯儲局結束議息會議，維持息率於0至0.25厘不變。不過，更多委員預期會提前至2023年加息，似乎會早過預期收水。根據點陣圖顯示，13名委員預期最快會喺2023年開始加息，幅度為半厘或兩次，較今年3月時預測的7名委員為多，當時大部份委員預期最快2024年先加息！

儲局放鷹，新經濟股是一切如常抑或要遭殃？證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛同大家一齊分析，記得留意《午市急CALL》。佢哋仲會即場派心水股。如果有股票問題，記得喺直播時透過YouTube留言，最好講埋持貨價，方便專家解答。

2.機鬥【Video Talk：自學寫遊戲《附帶導航！一做就上手 第一次的遊戲程式設計》】

日期：6 月 18 日（周五）

時間：7:00 pm – 7:30 pm

主持：穆林

嘉賓：Youtuber(Zero)

內容：Stem 教育成為近年香港小朋友新興學習課程，寫程式成為簡單的事。所以任天堂 switch 亦推出專為寫遊戲程式《附帶導航！一做就上手 第一次的遊戲程式設計》迎運而新！透過簡單的指令，便可以製作－款屬於自己的小遊戲，然後可上載到網站供人娛樂。今集便邀請 Youtuber Zero 來分享遊戲的樂趣及怎樣制作小遊戲，立即成為遊戲大師！

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