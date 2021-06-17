一向形象搞笑，口才了得的梁志健（森美），除了是電台節目主持及在幕前多線發展外，相信大家都記得他是一位緊張爸爸，對於家中18歲的大仔、15歲的囡囡及嬌妻Veronica愛護有加，亦不時和大家分享與家人的溫馨點滴。後日便是父親節，森美接受《蘋果》訪問表示，雖然囝囝現仍在港接受檢疫隔離，未能趕及於父親節一家團聚，但他與太太依然十分期待囡囡準備的父親節驚喜。

出口術期待父親節驚喜

森美說：「囡囡喺今年母親節時，為媽媽以結他自彈自唱咗一首歌，可惜條片意外被deleted咗，所以今次父親節我哋兩公婆都不停出口術，想收到囡囡為爸爸再彈一次結他做禮物。結果畀囡囡取笑，問乜𠵱家啲父母咁奇怪，主動要求要收咩禮物都有嘅！不過因為我未見過囡囡彈結他，所以好希望可以收到呢份心意！」

疫情下一家玩沖咖啡大賽

而提到疫情期間，森美分享了與家人齊齊沖咖啡的趣事，「因為疫情期間我買咗部相當專業嘅咖啡機，所以自此展開咗一家人鬥玩咖啡拉花嘅比賽。因為我刻意唔學點沖咖啡同拉花，所以每日翻到屋企都好似皇帝式享受咁，一對仔女同太太都會追問我飲唔飲咖啡。而『朕』就會揀今日想飲邊位沖嘅咖啡，有時又會一人沖一杯，然後我會為咖啡評分，大家一齊討論吓點樣沖得好飲啲。有時佢哋啲拉花都好高藝術性，開頭睇以為係蘭花，點知原來係心形。而仔仔仲參加咗英國嘅咖啡品賞班，所以咖啡成為咗疫情下一家人最開心嘅活動。」

蝦碌爸爸

父母與子女相處，當然有辣有唔辣，森美雖然一向很關注孩子成長，亦坦然自己對家人也有鬧情緒的時候，而且他在平日人前精明的背後，原來也有不少蝦碌事件。「 記得有次見到呀囝份功課啲字好核突，我就幫佢刪晒啲字，點知唔記得同佢講，第二日番到學校囝囝先發現點解啲字唔見咗！又試過幫呀囝去圖書館借《西遊記》做功課，原來《西遊記》有分三冊，但我只借咗上下集畀佢，結果搞到佢份功課唔合格！」所以當問到森美如何評價自己的爸爸角色，他也笑說應該只有60多分，尚有進步空間。

配音電影寄予父子情

今個父親節，森美除了期待囡囡準備的禮物外，由他和陳豪配音的《比得兔2：走佬日記》大電影亦會上映。他笑指主角比得兔的個性和自己很相似，同樣是吱吱咋咋，很多說話，因此配音工作也相當愉快。而與好友陳豪再次合作，相處時發現對方對照顧小朋友很有耐性和井井有條，認為很值得學習。另外，今回電影故事提及有關爸爸和子女的關係，及如何了解子女的題材，因此森美覺得這套電影很有意思，更拉大隊邀請朋友們一家大細到戲院欣賞。

撰文：莫沅樺

服裝：Loewe、COS

場地 : Greyhound Café Galleria @greyhoundcafehk

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