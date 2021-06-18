資深演員夏玉麟在2018年不幸罹患肺癌四期，患病期間更慘遭親友離棄，無能力負擔醫藥費，只能靠綜緩渡日，情況悽慘。當日夏玉麟患病的消息傳後，無綫藝人劉思希曾寫上親筆信鼓勵對方，又替他辦年貨，夏玉麟表示感謝：「原來這人間真的有情。」

抗癌多年的夏玉麟，今年3月接受周刊訪問，表示服食過兩年標靶藥，並先後接受電療及化療，但病情未有好轉，不過他仍選擇樂觀面對，好好活着。

今日劉思希在IG出post表示夏玉麟目前的情況嚴重了：「大部份日子都在醫院急症室渡過，生活已無法自理，正等待醫生批准入住政府資助的老人院，這兩天和他聯絡，知道他情況很差，感覺他也有點想放棄，我衷心希望大家可以支持他一點，他一早已無法拍戲賺取生活費，現時靠綜緩，無法煮食，每月數千扣除了日常開支，剩下的錢有時連基本前往醫院的交通費用和外賣的錢也幾乎沒有了。」思希並附上夏玉麟親人的銀行戶口號碼：「善心不分數量價值，希望大家給他一點愛及資助，哪怕是數十元，集腋成裘，這樣便可以支持他每月吃鏢靶藥了。」

《蘋果》今日向夏玉麟了解目前情況，他以錄音短訊回覆，喘着氣說：「我而家好辛苦，一步都好難行，想食第二代嘅藥，又冇錢，想入一間廣蔭老人院，但係醫生又未批，佢以為係好貴族嘅老人院，其實唔係，佢係有20%畀我哋啲窮人入住。」不過他表示情況有點辛苦，所以要小休會才可以再回覆。

隔了一會兒，夏玉麟再說：「上次我驗基因，食一種藥，而家驗咗喇，係《蘋果基金》幫我，一萬八千蚊，但係都唔得，醫生叫我食第二代嘅藥，撒瑪利亞會又唔肯批錢，買唔到藥。跟住我入廣蔭老人院，醫生又話係貴族嘅老人院，以為我要政府補貼，所以唔批，我而家惟有籌啲錢入老入院，我好辛苦，一步都行唔到，個肚又谷住谷住，真係唔知點算，又只係得一個人，好辛苦，對唔住，真係對唔住，多謝你哋《蘋果基金》幫助我好多。」他續說：「我而家都要...籌啲的士錢，真係行唔到，來回醫院要300蚊，仲有身體裏面有啲器官，幾日要去醫院一次，搭車都冇錢，惟有希望可以籌到些少錢，冇辦法，對唔住大家。」

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