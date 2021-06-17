【HAPPY FATHER’S DAY】現年70歲的配音員鄧榮銾（鄧Sir）入行逾半世紀，最初專為成龍的電影角色配音，他在電影《旺角卡門》中為張學友飾演的烏蠅哥配的一句「食屎啦你！」更成為經典，而兒子鄧肇基（Bosco）亦子承父業。兩人趁父親節接受《蘋果》訪問，從加拿大返港做配音的Bosco，在父母離異後，和父親變得疏離，他希望入行可以對父親多點了解。

撰文：王子曼

鄧Sir是成龍的御用配音員，《蛇形刁手》、《警察故事》等電影也由他配音。鄧Sir坦言最感激伯樂吳思遠：「吳思遠推薦我畀領班丁羽，話我先配到初出茅廬小子嗰種滑稽古惑聲音，之後仲私人醒咗二千蚊利是畀我，嗰時配套戲都係收2,500蚊。」他說成龍曾想自己配音，但入到錄音室卻錯漏百出，鄧Sir憶述︰「佢一嚟就話『冚唪唥』唔好郁，等我嚟，點知一出聲，一係入得慢，一係收快咗，最後佢話『阿銾，抵畀呢嚿錢你賺』。」

有兩個阿媽

虎父無犬子，Bosco自幼受薰陶，六歲便首次聲演迪士尼卡通《小魚仙》（The Little Mermaid）中的小胖，他說：「爸爸當時冇教我技巧，不過平時聽埋聽埋學唔少，記得我配『Winnie The Pooh』嘅Christopher Robin時，爸爸配跳跳虎，嗰時最開心，可以日日見到佢。」事實是當年做配音員時間長，24小時都要待在錄音室，兩父子很少見面。後來鄧Sir和太太婚姻破裂，Bosco隨媽媽移民加拿大，完成學業才回港，兩父子聚少離多，言談間相敬如賓，似朋友多過似父子。問到家庭狀況，Bosco推波給爸爸說，鄧Sir簡單道：「我有兩個仔，兩個仔有兩個阿媽！」Bosco回港後做配音，坦言：「想知爸爸做緊乜、諗緊乜，想同佢貼近啲，因為有時佢講嘢好高深，我見過佢失敗作品。睇吓我會唔會做得好過佢，或者有日幫到佢。」

開戲蝕大錢

而Bosco口中的「失敗作品」，是鄧Sir曾投資拍電影《爛賭財神》及《精靈樂園》蝕大錢，他自言：「『high』到見血，所有嘢付諸東海。（蝕咗過百萬？）點止呀，我係當年配音組第一個買樓嘅人，1978年買廣播道嘉翠園樓花係19萬幾，首期都只係三、四千蚊，我喺丁羽度砸住條數都有二萬幾蚊，嗰時Lisa姐（汪明荃）住隔離座。」Bosco插嘴說：「如果爸爸唔係投資電影，層樓就唔使賣。」