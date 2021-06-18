22歲TVB藝員吳偉豪憑《愛‧回家之開心速遞》飾演的「朱凌凌」一角讓觀眾認識，但今年5月初網上流出一段疑似是他的不雅影片，令其形象大受影響。潛水一段時間的吳偉豪，今日在將軍澳電視城出席《愛》劇宣傳活動，精神狀態明顯回復，亦有準備應對傳媒，大方承認自己是片中主角。

對於影片是如何流出？吳偉豪表示已交由警方處理，不方便討論，他說：「條片係我嚟，其它嘢唔回應。」有沒有影響心情，他說：「工要繼續開，專注工作，想多謝番呢段時間支持我嘅屋企人、同事、朋友同fans。」為何會拍這條片、有沒有後悔？他說：「都唔方便回應，都覺得唔應該做。（怕唔怕影響形象？）都唔回應。」

有否被公司照肺？他說：「多謝公司款待，都好體諒，所以多謝公司。」網上流出片段後，網民普遍留言較負面，對於會否不開心，他說：「唔會影響到，會專注工作。（條片出街後心情是否震撼？）冇乜點諗，要專注工作，工作一直嚟，要好畀心機做好每一份工作，公司交托畀我嘅工作，都盡量做好。（網友對你身體size評論會否唔開心？）都冇乜放喺心度。」

至於工作有冇被飛？驚唔驚有更多片段？同女友關係有冇影響？條片是否有心人放出還是不小心流出？吳偉豪均重覆以「唔方便回應，交咗畀警方處理」回應。對於有傳片段是前女友流放出來？吳偉豪說：「大家諗多咗，交待畀警方處理，唔方便回應。」

此外，呂慧儀被發現腳有傷患，她指日前在沙灘拍攝一場落水戲時被蠔殼𠝹傷，已逐漸康復。父親節將至，呂慧儀指兒子會跟爸爸一齊慶祝，她說：「佢哋已經約咗一齊慶祝，當日我要工作，爸爸係囝囝心目中的英雄，日前做功課畫咗一幅圖畫送畀爸爸。」

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