在港台任職16年的節目主持人曾志豪，一直與拍檔貴花田（陳寶玲）和程振鵬主持電台節目《瘋Show快活人》，可是他今日如常主持後，被上司知會他與貴花田被即時解僱，公務員身份的程振鵬卻可留低，《瘋Show快活人》下周一起將換新班底梁繼璋、李麗蕊和馬小強主持。曾志豪被通知後即在FB留言：「各位，我已離開了香港電台，可惜無機會正式和聽眾說再見。」香港電台發言人表示新安排為配合港台第二台成立40周年作出節目新改革。

曾志豪即日離職時更清空儲物櫃，他離開時在門外接受訪問，曾志豪講到今日被解僱情況：「今日1點，管理層叫我哋去佢間房度，將呢個消息話畀我哋聽，佢話節目下周換人，咁我身份係自僱人士，有工作就開工，解僱原因係要配合港台第二台40周年活動，推出復刻版《瘋Show快活人》，回顧返經典人物，新主持有梁繼璋、李麗蕊和馬小強。當年《瘋Show快活人》主持係梁繼璋、梁思浩同貴花田，貴花田喺度做咗26年，復刻版可以冇佢？佢同梁繼璋都算元老，冇我都心甘命抵，冇貴花田呢個理由太假喇。我哋有即時質疑，好明顯係上面嘅命令啦，所以冇辦法。第二個質疑係咁急，周五通知，我哋冇機會講bye bye，周一就嚟接更，如果係宣傳二台40年節目，都冇大規模宣傳，似落雨收柴，對新上任同事唔公平。」

死因有可疑

曾志豪也估到自己死因，「個人言論呀，我代表嘅政治價值觀同港台唔係好相符，見到電視部清算，我同佢哋有共同理念，我諗都好難接納喺呢度，有晒心理準備嘅，好多人覺得我留喺度都好出奇，過去四星期我都喺節目做咗我嘅廣播生涯回顧，都準備咗一個月，預咗會有呢件事，預佢冇機會畀我講，但今日啱啱講晒，仲播埋陳奕迅嘅《夕陽無限好》去抒發心情，可能佢有聽我做節目，畀我講埋先去炒，我覺得係我累咗貴花田，佢又冇犯任何錯，我都冇犯錯，政治上另計，佢喺節目做咗26年，好資深，係台柱靈魂，好專業，最近內部節目人員調查，佢仲係頭三名，唔會有任何原因唔畀佢做，特別係復刻版，所以我覺得係我連累佢，可能覺得我人都走咗，留低貴花田怕夜長夢多，我好抱歉，我有同老細講害咗佢，貴花田情緒尚算平靜，佢都好意外，佢冇諗過會發生喺佢身上，佢個人物品數量好多，佢今日都清唔晒，睇吓可唔可以畀佢酌情返嚟再執，有利君雅前車之鑑。」

曾志豪表示在港台留下最多除了回憶就是一些錄音片段，他未來會做媒體工作：「我有幫《蘋果》寫稿，我都好擔心佢可以頂得幾耐。」問到曾志豪日後言行可會收斂，他說：「我一向好溫和、理性，以前係咁，而家都係咁，我好少去人身攻擊，又唔會講粗口，以後都唔會好大變化，我都唔會收口，都付出咗收口代價，會如常工作。」

暗寸梁繼璋

曾志豪今日都有接受網媒訪問，他揶揄港台今次手法不近人情，有反映心虛，另一主持程振鵬是公務員身份，可以留低，曾志豪說：「不過為咗乾手淨腳，最好3個都冇得做，呢個係大刀濶斧做法。」曾志豪深知自己向來發表的都非主流政治價值，遲早都難於倖免：「趕盡殺絕係香港而家社會特色。」曾志豪日前曾在節目中提及《蘋果日報》新聞，曾志豪估計不是被炒主因：「我個人係冇迴避過用輕鬆手法喺節目講講時事，佢咁大個計劃。」對於撤換主持，曾志豪都質疑港台選人：「以往話公務員離職唔可以返去，但而家其中有一個係咁，估唔到港台已經拆牆解綁。」曾志豪暗示的人明顯是指梁繼璋，因為曾做港台任職高級節目主任的梁繼璋，2003年透過第二輪自願退休計劃離職，並獲發一筆過退休金加自願退休計劃補償金，但期後他一度重回港台以非公務員合約形式任主持而引來非議，他最後也依規則。

曾志豪承認曾在雨傘和佔中期間也有在節目中提過時事敏感話題，也有收過大量投訴，至今終於要「埋單計數」。他說：「我喺節目畀巿民嘗試用輕鬆手法去面對社會真實資訊，節目帶畀大家娛樂好重要，但要同社會環境好配合。如果自己匿入象牙塔就太離地。所以社會上大事件也是節目內的話題，甚至乎有講到移民。」

最後，曾志豪不忘對仍留在台工作的同事致謝：「多謝佢哋嘅祝福同慰問，我都想講無論佢哋留低喺港台，或繼續喺社會生活嘅人要加油，因為每一日都好多變化，同埋嚟唔切同人講bye bye，最好當每一天係last day，用呢個方式生活就冇遺憾。今天每個香港人，無論邊個崗位，都要有心理準備，而家冇如常，如果當香港係我家，而家就『家變』，變幻原是永恆。」

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