譚杏藍（小花）有份投資的健身店今天開幕，一班好友包括「牛雜妹」李亦喬、羅詠怡與《造星III》的好友撐場。小花與男友ToNick主音趙善恆拍拖9年，早前恆仔接受陳志雲訪問時表示娶硬小花，小花笑說：「其實大家都講咗好耐，我哋一齊已經9年，大家相處得好好，陪住大家一齊長大，經歷過高低起跌，傾開心同唔開心嘅事，但係就冇傾結婚生仔，覺得未係時候，都係以事業為先，相信緣份。」問到會考慮奉子成婚？小花說：「突然降臨嘅話先進行，隨時註冊都冇所謂，一切隨緣。」

今次健身中心是小花跟4位股東合資在港開設的第二分店，同時在台灣也開店，她笑言當是衝出國際，她說：「我一直有想喺台灣發展嘅夢，而家歌唱同演藝事業未衝到，所以生意衝先。台灣嗰邊因為裝修緊，但疫情要停工，所以蝕緊租，不過做生意有賺有蝕，我相信決定係正確嘅，我真係好鍾意台灣，如果去當地發展都有地方做gym。」

另外，自嘲不嬲肥底的牛雜妹，自爆高峰期達140磅，現在要努力運動及注意飲食，保持身形，提到可考慮參加小花健身中心的減肥比賽，她笑說：「都想呀，希望有額外獎金，我好等錢使，疫情下工作少咗，我要努力養屋企人同自己，好大壓力。」提到屋企的麵店早前因欠租差點要結業，她說：「而家都繼續做緊，哥哥開始接手，慢慢轉型。」她又提到現在也同時在ViuTV及無綫參與拍攝綜藝節目與劇集，因她是自由身，而大台亦支持新人，所以未有因此而小器不起用她。

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