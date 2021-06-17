曾與韓星G-DRAGON傳出地下情的25歲日本女星小松菜奈，去年被爆跟28歲日本影帝菅田將暉戲假情真，早前小松在社交網貼新相，一身造型被指似足菅田將暉，令戀情急速浮面，昨日二人再爆出正同居試婚，相當甜蜜。

視為結婚對象

菅田將暉與小松菜奈合演的新片《情系一線》下月在港上映，今次是二人第三度合作，戲中青梅竹馬的二人在經過重重波折後正式結婚。據剛出版的雜誌《女性Seven》報道，菅田早前忽然搬到小松租住寓所的同一大廈，而最近小松亦已遷出自己的原本單位，跟男友過住同居生活。有知情者爆料，菅田最初只是單戀小松，繼而展開追求，直至前年秋天，兩人合演去年於日本上映的《情系一線》時終於拍拖，菅田更把小松視為結婚對象。

報道又指，曾被爆暗撻GD的小松菜奈，當初對菅田毫無興趣，小松與菅田在2016年曾兩度合作拍電影，但當時小松在公開場合上半開玩笑說：「不僅是角色，菅田先生本身都很應該要被人打一餐。」惟二人第三次合作，小松才獲菅田打動，去年1月被目睹同遊大阪主題樂園，菅田更帶女友見家長，感情越見穩定。其實，被爆同居的二人近日事業同樣得意，小松昨日憑《情系一線》揚威第30屆日本映畫專業大獎，與《午夜天鵝》的草彅剛分別獲頒最佳女主角和最佳男主角。而菅田近日主演的劇集《短劇開始》收視不俗，其主唱電影《STAND BY ME哆啦A夢2》主題曲《虹》，被不少日本人製作成婚禮專用歌曲，MV更獲逾7,400萬點擊。

椎名戀上原田

另外，前年離婚的56歲日本男星椎名桔平昨日亦爆出蜜運消息，與同樣失婚的53歲女星原田知世發展成為情侶。據《Friday》報道，椎名桔平日前駕接原田到澀谷撐枱腳，態度似足老夫老妻。椎名桔平2003年與電影《不夜城》女主角山本未來結婚，兩人育有一子。