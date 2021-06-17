「食屎啦你！（吔屎啦你）」如果要選港產片經典對白，張學友在電影《旺角卡門》中演的烏蠅哥，所說的這句，三甲應該走唔甩。烏蠅哥成為網上出名的潛力圖，但若然沒有背後的配音員「助攻」，相信未能成就經典，而這位幕後配音員，便是入行超過半世紀的鄧榮銾（鄧Sir）。

感激吳思遠提攜

日前鄧榮銾和同樣從事配音員的兒子鄧肇基（Bosco），趁着父親節接受《蘋果》訪問，今年步入70歲的鄧Sir，說話時聲音嘹亮清晰，雄渾有勁，至於兒子Bosco則顯得溫和細膩。鄧Sir除了配學友烏蠅哥外，亦是成龍指定電影角色配音員，配演過《蛇形刁手》、《A計劃》和《警察故事》等電影作品。對於成為御用成龍配音員，鄧Sir感激伯樂吳思遠。「當初領班丁羽話我擔唔到戲，叫咗另一個人去配成龍，不過吳思遠就話我先配到初出茅廬小子嗰種滑稽古惑聲音，最後套戲大收，吳思遠仲私人醒咗2千蚊利是畀我，嗰時我配套戲都只係收2,500蚊，即係差唔多double pay咁滯。」由於成龍剛出道不久，觀眾未認清他的聲音，當他成名後，外界就順利成章把鄧Sir的聲音當成是他了。

成龍「自配」失敗：抵畀你賺

對於在配音界的成就，鄧Sir坦言：「我人生有80%都貢獻喺呢份工作，而家睇返都冇後悔入呢行，亦可以同觀眾講，自己當時已經配到最好，都冇乜遺憾喇！」鄧Sir笑言當初成龍見配音好玩，亦曾想過自己做返配音，結果一入錄音室就變得失暈落魄、錯漏百出。「佢一嚟就話『冚唪唥』唔好郁，等我嚟，點知一出聲，一係入得慢，一係最尾嗰個音又收快咗，配極都配唔到，最後佢話『阿銾，抵畀呢嚿錢你賺』。」

鄧Sir在配音界享負盛名，兒子Bosco童年亦受爸爸薰陶，6歲便首次聲演迪士尼卡通《小魚仙》中的小胖。Bosco說：「佢哋見我唔怕醜，又識自己埋咪唸對白，所以一試就OK咗，爸爸當時冇話教我乜嘢技巧，不過平時聽埋聽埋學唔少，記得我配《Winnie the Pooh》嘅Christopher Robin時，爸爸就配跳跳虎，嗰時最開心，可以日日見到爸爸。」

婚姻破裂父子關係變疏離

Bosco之所以這樣說，是由於過往配音員的工作時間，比起現時大台藝人的返工時間還要長，可謂有返工時間冇收工時間，鄧Sir指自己經常一組接一組配音，24小時都要待在錄音室，變相和家人見面時間少，關係亦變得疏離。事實是Bosco踏入青春期時，鄧Sir和太太婚姻破裂，Bosco亦隨媽媽移民加拿大，直至完成學業回港，而在整個訪問中，每當說起父子相處點滴時，他們總帶點面面相覷，言談間隱隱透出相敬如賓的感覺，似朋友多過似父子。直接問他們家庭狀況，Bosco推波給爸爸說：「你講啦！」鄧Sir簡單道：「我有兩個仔，兩個仔有兩個阿媽，講完！」

對於上一代的感情瓜葛，Bosco沒有詳談，不過他畢業回港後，繼續投身配音行業，或多或少是因為爸爸。Bosco說：「主要係想知爸爸做緊乜，諗緊乜，想同佢貼近啲，所以先入行，我知佢做配音，但唔清楚佢嘅運作，入咗行，至少知佢做緊乜嘢，因為有時佢講嘢好高深，某程度上係一個挑戰，我有見過佢失敗作品，如果入咗行，睇吓我會唔會做得好過佢，或者有朝一日可以幫到佢。」

賣廣播道樓投資開戲「見血」

Bosco所提到爸爸「失敗作品」，是當年鄧Sir投資拍電影時曾經損手爛腳，問鄧Sir蝕了多少錢？他笑言：「『high』到見血啦，搵得多，使得多，所有嘢都付諸東海。」蝕咗過百萬？「點止呀，我係當年配音組第一個買樓嘅人，1978年買廣播道嘉翠園樓花係19萬幾，首期都只係畀3、4千蚊，我喺丁羽砸住條數都有2萬幾蚊啦，嗰時Lisa姐（汪明荃）係住A座，我就住B座……。」此時Bosco插嘴說：「我細個都係住廣播道，如果爸爸唔係投資電影，層樓就唔使賣。」鄧Sir：「唔投資，就唔止幾叠樓收租啦，按樓、借錢、貸款、問朋友借，冇計，嗰時個個都有一個電影夢。」

嘆配音員薪水多年不變

據鄧Sir所講，老一輩的配音員，受人尊重，可是幾十年過去，卻沒有新人肯願意入行，歸根究柢，是配音員的付出和收入，往往不成正比。「追夢一件事，糊口一件事，今時今日，呢一行無論薪水、質素乜都保持幾十年之前，有乜辦法吸引到人入行？」Bosco亦贊同爸爸說法。「由我返香港個show rate到而家都係保持一個30分鐘嘅show收150蚊，新人再低啲，無論做主角好、配角好，能力有幾好，都係公價，好難fight for more，配音員係大老闆最唔想掟錢嘅幕後，咁點會有heart？點樣培育新人呢？」為了不想讓行業式微，有心有力的鄧Sir，不但開設訓練班培育接班人，舉辦配音比賽招募新人，還期望業界可以成立公會，希望藉此維護配音員的權益。

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