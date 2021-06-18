韓國OCN王牌劇集《Voice》自2017年推出第一季以來大受歡迎，今年推出第四季除女主角李荷娜繼續留低外，亦加入型男宋承憲則飾演操流利英語的美國刑警男主角。《Voice》第四季由OCN製作，今晚於tvN首播，劇集會以濟州島為背景，女主角為了預防有罪案發生而前往濟州島，遇上調查殘忍殺害自己妹妹的兇手的韓裔美國刑警，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看。

李荷娜讚做足功課

44歲宋承憲以韓裔美籍警察Derek Jo一角登場，劇中為了調查妹妹的死因而隻身走訪濟州，他坦言高壓的劇情令他直呼吃不消：「開拍前做了噩夢，幸好演員們都很幫助我，讓我很快就適應了。」李荷娜還踢爆他做足功課：「他的劇本翻到爛掉了，我看到上面做了很多筆記，真的嚇了一跳。」

姜昇潤fans送咖啡車

而男團WINNER成員姜昇潤以新角色韓宇宙加入劇組，他透露拍攝時獲益良多：「能夠和導演、前輩們合作是我的榮幸，我也像宋承憲前輩一樣，當聽說可以出演的時候，便把前三季一口氣看完！」導演申勇輝更笑言要多多感激姜昇潤，全因WINNER fans多，令到劇組差不多每天都會有應援咖啡車撐場，令工作人員可以隨時提神。

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