胡鴻鈞今天到新城接受《原來生活好快樂》錄音訪問。剛剛拍畢大台一套電視劇的他，下半年將專注音樂創作，並透露下月將有新歌面世，問胡鴻鈞這麼遲才推歌，能夠維持一哥地位嗎？他說：「唔係遲嘅，其實1月同4月出咗，都keep住出嘅。」言談間沒有否認星夢一哥地位，他說：「唔好講呢啲嘢，keep住自己想做自己喜歡嘅音樂。」

提到父親節，胡鴻鈞表示會跟父母到餐廳吃大餐，而連月來要專注拍劇，他透露胡媽媽吩咐要多回家喝湯，問到會否帶同緋聞女友、未來新抱蔡思貝？他說：「媽咪只係叫我。」又謂自己跟家人慶祝父親節便足夠，那可會跟蔡思貝爸爸慶祝？「睇吓有冇緣份，等命運安排。而家時間好難度㗎，大家都忙，佢都拍緊劇，我都係睇啲報道先知。」問到二人關係為何如此疏離？是否很久沒有見面？他說：「入咗劇組後都少見，不過公司會撞到，但冇特別約。同好多朋友都少聯絡，不過有間唔中通訊。」問到他拍劇後是否斷六親？他說：「係，而家要連繫返六親先。」之後才繼續拍拖？他說：「睇吓有冇緣份，而家唔諗呢啲，專心返音樂上面。」 蔡思貝在去年母親節帶同胡鴻鈞一齊慶祝，又駕駛胡鴻鈞家姐的保時捷代步，親密關係再升級。不過，蔡思貝在今年1月獲視后當晚，傳媒問蔡思貝會否跟胡鴻鈞一起慶祝？她就忽然劃清界線，態度飄忽。如今胡鴻鈞再講蔡思貝時亦顯得十分避忌，疑感情變淡。

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