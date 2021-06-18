ViuTV的另類選美節目《造美人》昨晚在12名參賽者中淘汰2人出局，在眾望所歸的情況下，OK姐和幾乎集集喊的芷橋被foul出局。難得芷橋今次忍住淚水，沒有在鏡頭前爆喊，她表示參加這次的節目找到自己想要的目標，發現自己可以從喜愛的事情上找到自信；反而OK姐貫徹hea爆表現，心態是覺得「有努力過就算」。

節目出街後，兩人分別在社交平台留言，OK姐說：「感性的千字文出爐，謝謝台前幕後對我包容、照顧、體諒，容我有難忘的經歷，有難得機會畀我有緣認識咁多位朋友，再次衷心感謝各位見證我的小小變化！」原來OK姐這篇留言正是所謂的千字，其他隊員留言笑爆OK姐欺騙了大家，OK姐笑稱字小心思多：「我呢個風格ge千字文，係咪好似我一樣咁另類。」

而芷橋真的撰寫長文：「是咁的，這個女孩抱着好多石頭，壓得透不過氣，卻依然走到這個台上，本來就是想說一下自己的石頭有多麼的重，為了這些又重又大石頭做了一切，在這個節目也只是想為了這些石頭。結果鏡頭下只看見自己的石頭壓得自己透不過氣而不停哭，為甚麼我花了這麼多努力去揹着一大堆石頭，依然無法像別人得到想要的呢？」直到有一天，聽到隊員Kathy的一句話，芷橋終於放下石頭：「『你嚟玩㗎嘛，咁唔開心做咩啫？』然後這個女孩就那天慢慢放開了手中的石頭，女孩發現放開了石頭的自己慢慢會笑了。」

後來到了大家學跳鋼管舞的時候，芷橋開心得發狂：「這個時候又有另一個女生Ice和她說：『點解你跳鋼管嗰時咁有自信？點解平時唔可以？』這個時候女孩就發現，原來自己只顧着抱石頭，沒有看到了自己要的是甚麼，能夠讓自己快樂的是石頭還是自己。結果這個女孩放開了石頭，笑着向台前方的梯階下台向前走。女孩空出一雙手抱一下自己，又抱一下自己喜歡的事。」最後芷橋謝謝大家的忍耐和安慰，尤其是平民組經理人娟姐。

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