性向一直成疑的韓片《Alive》34歲男星劉亞仁，今年3月因公開跟疑似是男友的藝術家崔河那（音譯）的合照，被網民解讀成間接「出櫃」。而兩人之後亦十分大方，之前劉亞仁勇奪百想影帝，崔河那第一時間上載劉亞仁的密照及祝賀對方，被網民讚sweet到爆。

越來越公開

而適逢崔河那的生日，劉亞仁昨日深夜在IG上載與崔河那的合照，並留言祝對方生日快樂，又為對方慶祝生日，似乎兩人關係越來越公開。

裝修5億韓圜

另外，日前播出的《TMI News》節目中就公開「明星裝修項目Best 13」，當中劉亞仁就獲得第一名，他家中的小熊梳化被指價值3,700萬韓圜（約25.8萬港元）、雪櫃價格為4,000萬韓圜（約27.8港元），單是家中裝修就高達5億韓圜（約347.5萬港元），而花費最多就是價值1億至3億韓圜（約69.5萬至208.5萬港元）的桌子。

喬妹背影獲讚

此外，與劉亞仁老友鬼鬼的宋慧喬，現時忙於與張基龍拍攝新劇《現在分手中》，喬妹昨日在IG即時動態上載正在散步的背影照，即時引來fans紛紛留言：「真想快點看到前面。」大讚喬妹連背影都靚過人。

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