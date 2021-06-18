在港台任職16年的節目主持人曾志豪，與節目《瘋Show快活人》拍檔貴花田（陳寶玲）今日做完節目後，突收到港台通知被解僱，曾志豪隨後在FB留言表示自己已離開港台，最可惜是沒有機會正式跟聽眾說再見。

對於曾志豪突被港台解傭，香港電台節目製作人員工會晚上在FB中出post，質疑今次事件是對人不對事，做法粗暴、絕情，極不尊重。工會又指曾志豪與貴花田服務香港人多年，亦曾奪得最受歡迎香港電台節目主持，狠批港台這次解傭做法是「視聽眾如無物」：「兩人主持的《瘋Show快活人》一直以輕鬆手法，講述社會及世界大事，緊貼時代脈搏，深受聽眾歡迎。但管方竟於沒預告下，突然終止與主持的合作關係，做法不尋常，主持未有機會跟聽眾道別，等同視聽眾如無物。」

另外，工會又指對港台發言人表示因成立40周年要「復刻」節目，故要將主持改為梁繼璋、李麗蕊及馬小強主持，工會認為梁繼璋曾與貴花田一同主持《瘋Show快活人》：「若如管方所指因『復刻』而換主持，為何要撤換貴花田？又為何在沒有先兆下，突然公佈要『復刻』有關節目？管方一個突發決定，令兩名多年來為香港人帶來歡樂的主持，未有機會與聽眾道別。工會感謝兩位主持一直堅持，留守到最後。」

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