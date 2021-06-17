周日是父親節，乖乖仔想親手DIY送禮給爸爸，就不要錯過本周推介的工作坊；而Canton Barber銅鑼灣新店推出限定剪髮優惠，父子同行只需優惠價$500！計劃移居加拿大的港人要留意Rental.ca這個筍網了，詳細列出各區租樓平均租金；還有港產片《手捲煙》現已上映，記得支持本土作品入戲院捧場......不同資訊娛樂全面覆蓋，為你解悶長知識樣樣齊！

想搵齊折扣優惠、睇戲煲劇、親子活動、養生保健、煮飯熬湯、寵物錦囊、投資樓股、移民攻略、名人推介...？蘋果全新推出《蘋果資訊錦囊》，綜合八大平台編輯，每周私心推介不同精選食買玩消遣好去處，甚至可在家安排節目，睇騷、下廚、做手作等活動任君選擇！ 《蘋果資訊錦囊》逢周五推出，總之跟實我們推介，必有一項資訊合你心水！

#1 工作坊教你親手製父親節禮物 跟爸爸共渡貼心父親節｜籽想旅行推介

今個周末是父親節，當然要跟爸爸和家人好好慶祝，慰勞他一年來的照顧。如果想親自製作禮物送贈爸爸，定不能錯過紙雕及手工圍裙工作坊。前者可以製作「超人爸爸」紙燈箱，表揚父親為家庭的付出，就如超人一般。後者則能製作更貼心的禮物，每當父親下廚也會想起這份心意。不過父親需要的或許不是禮物，而是子女的倍伴。假如有時間的話，不妨跟他踏單車、剪頭髮，好好享受這個父親節。

周末好去處｜父親節四大好去處 紙雕手作送禮 父子同行享剪髮優惠

#2 移民加國先租後買 詳看各區一房平均租金｜全球樓行推介

加拿大推出兩條港人申請永居途徑，大大降低畢業生移民門檻。若大家希望飛到加國後先租屋安頓，可參考加拿大租樓網Rental.ca發佈的5月租金報告。數據顯示，全國5月平均月租為1,708加元（約10,871港元），按年跌5.8%。不過，細看熱門城市溫哥華和多倫多均高過全國平均，一房單位月租分別為1,981加元（12,609港元）和1,933加元（約12,303港元）！想更靈活地計劃落腳點，可細閲全份報告了解當地租賃市場。

Rentals.ca

#3 六月入戲院撐港產片 低成本《手捲煙》接棒《濁水漂流》｜蘋果娛樂推介

除了宅在家看Netflix，今個月不妨入戲院支持一下港產片；承接本月初上映，由吳鎮宇主演兼是出品人之一的《濁水漂流》，上映7日票房達二百多萬，本月17日上映的《手捲煙》亦具話題，電影講退役年老華籍英軍在尖沙嘴美麗都大廈的潦倒生活，以及與土生土長尼泊爾裔蠱惑仔相濡以沫，由首次拍劇情長片的陳健執導，林家棟零片酬演出，電影成為今年香港亞洲電影節開幕電影，並在本屆金馬獎獲得最佳劇情長片、男主角及新導演等7項提名。

#4 麵包店$15/個法式布甸 群組熱捧突爆紅 開售10分鐘沽清400個｜飲食男女推介

最近甜品界大熱名物，首推只限嘉多利餅屋佐敦分店的法式布甸，雖然已經推出一年，但受關注組熱捧後，每日製作二百至四百個都被一掃而空，每天下午兩時開售，曾試過十分鐘已賣出四百個，極受歡迎。以法國麵包作容器，盛載半流心的法式布甸，甜香布甸滲滿法國麵包，布甸滑溜，同時帶點雲呢拿香味，法國麵包底亦帶點甜香。記緊這甜品是凍食，切忌焗熱來吃。嘉多利餅屋 / 佐敦文苑街1-23號文英樓地下1號舖 / 2682 8019 / 星期一至日 6:30am-8:30pm

佐敦美食｜麵包店$15/個法式布甸 群組熱捧 推出1年突爆紅 400個10分鐘沽清

#5 周末流浪動物領養日 犬隻訓練師現場講解相處要點｜動物蘋台推介

如果你是愛毛孩之人，又正計劃增添一隻毛孩作為你的家庭成員，就不能錯過將於本周六舉辦的領養日了。「浪浪之家」於6月19日（六）在大埔舉行領養日，當日會有10幾位由6個月至2歲的可愛毛孩供大家領養，場內更有超過40隻毛孩擔當親善大使與大家互動，更有毛孩訓練師即場講解、示範。其實待領養的毛孩全都活潑可愛，她們是被不同原因而遭到遺棄，如過了幼犬時期後便棄養、身患疾病、有的更遭到人類傷害，需要耐性與人類重新建立信任，她們縱使長大了，仍然需要人我們的愛。想給毛孩一個溫馨的家，今個星期六是機會喇！

領養毛孩｜本周末流浪動物領養日 犬隻訓練師現場講解相處要點

#6 減醣電飯煲效能有限 專家教患糖尿食飯小貼士｜健康蘋台推介

糖尿病人要控制澱粉質的攝取，白飯、薯仔等少食為妙，所以坊間推出了「減醣電飯煲」，但早前消委會發現部份產品功效存疑。有專家指，其實想食飯而又可降低血糖升幅，不用靠「減醣電飯煲」都得。今周健康蘋台話你知有甚麼方法。

消委會︱減醣飯煲功效成疑 實試一般飯煲加水效果相同 兩招助糖尿病患照常食飯

#7 泰式辣炒白玉苦瓜 斜刀切大塊清甜爽口｜三餸一湯推介

夏天到，又是吃苦瓜的季節，香港近年從台灣引入白玉苦瓜，甚受歡迎，梁祖堯就教大家一個惹味的吃法，就是以紅洋葱、蒜頭和泰式辣椒膏快炒，香噴噴又簡單，炎炎夏日相當醒胃，白玉苦瓜因入口清甜，可以斜刀切成大塊，入口更爽，沾滿醬料後對比分明，更加惹味。

梁祖堯素食食譜｜泰式辣炒白玉苦瓜｜祖堯素食

#8 星展與社企合辦影展 視障攝影師作品說希望｜investMAN推介

ESG已成全球投資大勢，不少金融企業均ESG項目為投入不少資源。最近星展香港為今年ESG計劃「展出大意義」揭開序幕，與電笠及本地社企盲蹤踪（Sightfeeling）合辦「剎那展出大意義 – 攝影展」 ，以「生活上的得與失」作展覽主題，透過視障攝影師們親自拍攝的作品，講述勇氣、毅力和希望的故事。歌手 Fiona 薛凱琪、Janice 衛蘭、JUDE 曾若華、Jill 衛詩更參與其中，親自拍攝影像故事與公眾分享希望，更於現場發售限量慈善明信片集，所有收益扣除成本後將全數撥捐香港導盲犬協會。自即日起至7月5日，可到旺角MOKO商場L1樓層參觀攝影展，費用全免。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）