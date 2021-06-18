韓藝瑟及全智賢先後被前記者金龍浩爆料。
韓劇《茶煲阿四》39歲女星韓藝瑟持續被資深娛樂記者兼YouTuber金龍浩（音譯）狙擊，先是其年輕10歲的男友柳成宰被爆曾做牛郎及被包養，昨日就被爆出道初期私生活混亂，不過她心情似乎未受影響，繼續在IG晒開工情況。
傳廣告被下架
由於韓藝瑟近日負面新聞不斷，昨日有報道指她任代言人的建築企業公司，將她踢走並將相關廣告硬照下架，不過其所屬事務所及建築企業均否認報道，而她其他代言的化妝品、珠寶等廣告現時亦如常播放。雖然韓藝瑟多番澄清否認爆料，但仍被金龍浩爆黑歷史，據悉韓藝瑟已委任國內知名的律師樓，正收集證據並起訴前記者金龍浩等人以及留下惡評的網民。
朱智勛晒「團體相」
另外，同樣被金龍浩爆離婚傳聞的女神全智賢，近日正忙於趕拍tvN新劇《智異山》，今日有報道指劇組昨日完成在光州的拍攝工作，將移師到其他地方拍攝餘下的內容，預計於本月28日煞科，並定檔於10月23日播出。劇集男主角朱智勛今日亦在IG公開背影照，並留言表示「下山」以記錄開工情況，相中他穿上《智異山》劇組的團體服，上面印有眾主演的公仔圖案，十分可愛。
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