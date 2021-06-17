歷來的港姐選舉總有話題，今年的熱話必定落在林作自稱是提名人、被封「東涌羅浩楷」的Kirsten身上，她帶着哥哥在首輪面試現身，略為豐腴的Kirsten化上濃妝、穿了大媽裙、一頭天生的曲髮，頓時成為焦點。

一直被林作消費

今天我們於Kirsten comes from的東涌跟她做專訪，解開她身世的疑團。其實Kirsten中文名叫利愛安，是一位22歲的中國、菲律賓與西班牙混血兒，在屯門醫院出世。雖然Kirsten是真正土生土長的香港人，但卻不諳廣東話，受訪時全程以英語作答。提到「提名人」時，Kirsten直指一直被林作消費，因為她從來不認識對方，至於她的真正提名人，就是自己的哥哥Lenar。

Kirsten性格單純且謙卑有禮，對於林作冒認是她參選港姐的提名人，又將其名字改為霍韻璇，Kirsten坦言沒有生氣，唯一是叫大家不要相信林作在網上搞眾籌一事，她說：「我個人是不認識林作的，我的提名人是我的哥哥，但我都要多謝他，令我有更多人認識，我沒有憎恨他，但我不喜歡有人利用我的名字敲詐別人的金錢。」相信是指林作在網上呼籲每人籌100元，揚言籌100萬給大會，讓Kirsten成功進入決賽。

自認靚女且身材合比例

參加選美是Kirsten兒時夢想，今年她如願了，她說：「我小時候的夢想是參加選美，今次是一個很好的經驗，參加了已經算是完成了我的夢想，我很開心，還可以帶給大家歡樂，這次可能還未是時候讓我當上香港小姐，但未來的事誰知道呢？可能有機會呢！哈哈。」

自言有132磅體重的Kirsten，化上濃妝更顯老成，正所謂各花入各眼，Kirsten對自己充滿自信，也相信每個人也擁有自己的獨特美，她說：「每個人都是漂亮與獨特的，所以，是的，我是漂亮的，我的身材也是很好的。根據身高體重指數，是正常的比例。對於有人指我化妝後的年齡很大，我認為視乎是哪一個國家的人的看法，在香港可能與別的國家看法有所不同。」

樣子被指似羅浩楷，又似慈悲為懷的佛像，Kirsten沒有半點生氣，她笑說：「我知道網上有很多人攻擊我，但我盡量不受他們影響，因為我知道我的支持者會企在我這邊。我好感謝各位話我似羅浩楷，他是香港有名的演員，可以駕馭不同角色，我很敬佩他，知道他好像生病了，希望他能早日康復；至於大佛，也是住在東涌呢！佛是很慈祥平靜的，我會希望像佛一樣，保持平靜，同時可以帶歡樂給大家。」

唔介意做丑角

Kirsten在香港長大讀書，現時在菲律賓一所大學就讀音樂與商業管理，多年來跟哥哥以幾乎零的成本在家製作音樂，推出多首歌曲，醉心歌唱的她希望以音樂感染別人，也希望每人也能完成自己的夢想。「成名」後followers倍增，Kirsten十分感恩，多次感謝粉絲支持。提到突然走紅，感覺是否很不真實？她笑說：「我本來是想用5年時間，自己才會被很多人認識，真的想不到現在已能走紅了，真的很感謝我的粉絲。」問她為何有信心只用5年時間便能走紅？她說：「我明白是需要時間慢慢建立的，原本我是想在大學畢業後才開始發展，現在真的很開心。」而想在香港做歌手或演員的她，更坦言就算做丑角也不介意：「有機會當然希望，就算是演醜陋的角色我也不介意，能帶給人歡樂我便高興。」

Kirsten父母於10年前離異，她跟隨媽媽、哥哥及祖父母一同生活，定居東涌，她很喜歡這個地方：「媽媽一直在航空業工作，是一個空中服務員，去年她退休了，她很漂亮，還比我瘦呢！哈哈哈。」從未嚐過戀愛滋味的Kirsten，對拍拖沒有太大渴求，她說：「我是open的，希望他先做我的朋友，並且是一個有趣的男生，我希望他可以為我帶來歡樂。」24歲的哥哥利林恩（Lenar）一直在身邊，保護着他最愛的妹妹，他表示無論妹妹做任何事也支持，兄妹關係非常好，提到若妹妹要拍拖，他笑說：「先跟我說吧，我要好好保護妹妹的。」

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