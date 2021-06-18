TWICE上週發行新歌《Alcohol-Free》回歸，並登上美國著名節目《Ellen Show》表演，歌曲以海邊夏日風情作為靈感，宣傳舞台的服裝亦極具心思！

造型師為成員們設計的表演服裝，都是由Hermes、Versace、Louis Vuitton等品牌的絲巾車製而成的裙、褲及上衣。隊長志效身上的上衣及裙子就由Versace的絲巾車製成；子瑜的吊帶連衣裙則由Hermes的兩款絲巾車製；娜璉的藍白色入膊上衣及緊身裙就由Louis Vuitton絲巾製成，可見造型師都為他們這次新歌下不少功夫。以絲巾製成的衣服極有夏日異國風情，切合新歌風格，亦見Twice各成員都身形纖瘦，僅以絲巾都可以當衣服穿上！

雖然新歌一出，大受粉絲歡迎，但新歌音源榜單成績卻不如以往，成員們都坦言成績有所退步。TWICE前日在電台節目受訪時，被問到對於新歌成績表現，成員定延坦言表示：「我覺得這是我們回歸以來最不好聽的歌。」並指因為歌曲中有很多有關於酒精的詞語，認為不適合團隊風格，但其他成員卻喜歡這首歌的曲風特別，因此依然挑選成為主打歌，成員亦笑言定延太過坦白。

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