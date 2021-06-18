夏日將至，想從配飾着手為造型增加更多色彩，Dior 、Bottega Veneta 、Loewe等最近有不少時尚亮麗新選擇。

【Dior World Tour別注系列】

最近推出的Dior World Tour別注系列，以黃色、紅色、藍色、綠色和黑色五種鮮明色彩，搭配大熱經典的Dior Oblique圖案，包括卡片套、手提包、Saddle腰包及一系列可轉換搭帶和帶扣的皮帶。當中，限量版B27運動鞋亦換上新設計，以打孔皮革展現原創心思，鞋履更附有特別設計的皮革鞋盒。別注系列獨具一格，透過色彩洋溢愉快的能量。

【Loewe Paula’s Ibiza系列】

每年春夏，LOEWE都會推出洋溢度假情懷的Paula’s Ibiza系列，第二章近日登場，當中的配飾系列充滿熱帶水果風情。經典的Puzzle手袋以拼皮呈現出西瓜、奇異果及熱情果圖案，也有叮別緻的小錢包及卡片套，設計可愛玩味，同時展現出品牌的皮革工匠手藝；男裝的大碼水手袋則印上鮮艷噴色日落圖案或搶眼的條子布料款式，都非常適合伴隨遊走在盛夏都市街頭，或在海灘休閒地享受陽光。

【Bottega Veneta Wardrobe 02】

各大時尚品牌的早秋系列開始陸續登場，Bottega Veneta的Wardrobe 02 早秋系列近日正式發佈，設計主打基本單品與季節性的重點誇張設計，於簡單舒適與浮誇之間互相穿梭。當中的Mount系列手袋，以標誌性的粗鍊條配搭簡約俐落的袋身，以華麗感與俐落造型交織出現代時尚。系列分別有Envelope 及Bermuda兩款袋型。Envelope 手袋附有可按照喜好拆卸的肩帶，袋口廓型的三角設計，簡單大氣，備有中小型尺寸以及黑色、翡翠綠、金黃和白色選擇。另一款Bermuda手袋，主要採用Raffaelo小牛皮製成，配上頂部木質手提，以彎曲設計打造重點，為手袋增添獨特魅力。

另一款Bermuda手袋，主要採用Raffaelo小牛皮製成，配上頂部木質手提，以彎曲設計打造重點，為手袋增添獨特魅力。

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