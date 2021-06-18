東京奧運開幕在即，DIOR 昨晚舉行的2022 度假系列時裝騷，選址在希臘雅典的古運動場舉行，率先帶來仙氣十足的運動女神。《后翼棄兵》Anya Taylor-Joy一身金裙女神現身、BLACKPINK的智秀（Jisoo）、Robert Pattinson女友、英國名模 Suki Waterhouse 等盛裝出席。

今次女主帥Maria Grazia Chiuri從一張1951年、攝於巴特農神殿的Dior高訂照片中擷取靈感，新裝就像從古代神殿穿越到現今街頭，浪漫華麗女神變成現在式、充滿動感、穿波鞋的運動女神。新裝有大量飄逸女神長袍，全白雪紡透視搭金要帶、不規則裙擺的背心款等，輕盈浪漫，一律配上運動球鞋。新穎cutting、cutout的吊帶、單肩白裙，內裡搭配肌膚色的水晶body suit，在仙氣中添加華麗運動味。

Maria Grazia Chiuri對藝術情有獨鐘，設計也啟發自超現實主義藝術先驅Giorgio De Chirico，以光影對比效果繪畫出抽象地方的特色，各類百摺、peplums、手工花邊等，無處不在，也令人聯想起大理石及古老雕像。白裙以外，充滿活力的藍、綠、黃色組成另一個強烈運動感的隊伍！獨特的藍白花、幻彩圖案印花，來自藝術館主Alexander Iolas收藏、有關人體、力士（古代摔跤運動員）圖像的古希臘花瓶，設計師將其重新演繹。

特大的千鳥格紋圖案注入希臘氣息，和DIOR經常合作的藝術家Pietro Ruffo，則將星星、波點及招牌Cannage籐格紋組成全新圖案，出現在連帽衛衣、單車褲、leggings上。

Harry Winston

著名珠寶品牌Harry Winston則一直以大自然作為靈感，全因Mr. Harry Winston對花卉草木特別著迷，但如何令自然之美可永久保留？以寶石詮釋、演繹，可說是定格這分美的最好方法之一。品牌昨日在中環舉行名為「Winston in Bloom」展覽，展出以春夏秋四季更迭作主題的新作。夏天為主的 Winston Gates系列，以美麗花環作設計原型，小圓環中點綴著玫瑰花飾、樹葉飾紋等；另一夏日的 Sunflower系列，採用圓形切割鑽石為中心主石，沿邊鑲嵌8顆較小型的鑽石，做出3D立體層次感及光芒。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）