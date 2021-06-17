港府早前在未經諮詢下修訂《電影檢查條例》下的《有關電影檢查的檢查員指引》，為本港上映的電影設下「國安」紅線，令人擔心檢查員難作客觀審核，影響電影業界創作。惟隨着疫情稍緩，近日不少電影公司仍着手開戲，當中，黃子華挾近日拍外賣平台廣告餘威，接拍明年賀歲檔電影，而女主角是近年演技突飛猛進的鄧麗欣（Stephy），她剛剛拍完林愛華執導的《十二日》，只休息幾天便馬不停蹄為新戲開工，今次她夥拍黃子華不僅帶來新鮮感，同片還有大馬女神林明禎及張繼聰等。

齊齊封嘴保神秘

據知，黃子華與Stephy主演的愛情片由陳詠燊執導，由安樂電影公司投資，預計明年農曆新年上映。兩人飾演一對鬥氣冤家，而林明禎跟張繼聰在戲中亦有感情線。黃子華的新片已在港拍攝得如火如荼，不過其經理人以短訊回覆《蘋果》時卻對新片計劃三緘其口︰「唔好意思，冇乜嘢可以講。電影公司叫咗大家唔好對外透露。」Stephy經理人亦封嘴︰「詳細冇乜嘢可以透露，要問電影公司。」

黃子華近年擺脫票房毒藥惡名，2018年主演的《棟篤特工》狂收逾4,470萬元，成當年華語片賣座冠軍，由他自導自演的賀歲片《乜代宗師》，以逾2,900萬元成為華語片票房冠軍。今次擔正再拍賀歲片，預期有好成績。至於Stephy自從演出杜汶澤執導的《空手道》及黃綺琳導演的《金都》後，兩度角逐影后，演技亦受肯定。另外，林明楨之前在港片《一秒拳王》演出備受好評，相信也可吸引一眾宅男捧場。

鄭中基明年參戰

至於去年憑ViuTV劇《暖男爸爸》人氣急升的鄭中基，繼今年4月開完自駕演唱會後再下一城，昨日他出席高先影院為香港兒童國際電影節宣傳時，表示目前忙於拍攝賀歲電影《闔家辣》，並預計7月底拍完。電影《闔家辣》中，他與吳君如、梁詠琪及MIRROR成員呂爵安（Edan）在戲中會飾演一家人，而Edan更是首次攻入大銀幕。鄭中基更指現時自己擁有製作團隊，希望自己的團隊後年可以拍攝賀歲片，對於政府進一步收緊電檢條例，他認為對個人創作沒影響。而港產片中，早前莊文強的《金手指》亦開工，卡士除了梁朝偉及劉德華外，還有蔡卓妍、任達華、方中信及姜皓文，陣容鼎盛。