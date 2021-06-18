參選港姐首輪面試，被封「東涌羅浩楷」的利愛安（Kirsten）昨日接受《蘋果》專訪，踢爆林作冒認是她的提名人！林作聲稱Kirsten今年19歲，其名字叫霍韻璇，又呼籲大家要網上眾籌100萬，讓Kirsten成功進入決賽等等，原來全部都是謊言，Kirsten直言：「不喜歡有人利用我的名字敲詐別人的金錢。」

林作今日接受《蘋果》訪問，被質疑大話連篇，是否有心呃人錢？他以短訊回覆說：「本人一直本着開玩笑方式抽水，眾多記者及網民熟知本人幽默方式，一些報館一直以林作又嚟開玩笑方式報道，認真便輸了。英文，這叫做trolling，並無惡意，更未至於『利用他人獲利』。事實是，毫無任何人問津眾籌，本人也從未邀約Kirsten進行合作，甚至不讓絕大部份人打擾她，可以說是倍加呵護的典範。」

林作：佢欠我一句多謝

林作繼續辯稱他的「抽水式大話」，成功讓Kirsten彈出，林作說：「在我出招前，佢並未特別彈出，仍然有另外至少半打友同佢並駕齊驅。我的吹捧，令佢最後單獨跑出，我真的很為她感到驕傲，希望第日可以請佢飲茶。本人完全無惡意，認真便輸了，一分錢沒收過，歡迎網友指正本人，從來都係玩得好大嘅，但從來無傷大雅。她只是獲得了名氣、榮譽、關注、愛戴，毫無損失我自此宣佈，Kirsten榮獲《2021年香港小姐競選》最受矚目小姐獎，毫無惡意，真心支持，現在成就偉業，成為今年第一個接受專訪之佳麗，請問該感謝我還是咒罵我？！沒有我，有Kirsten嗎！」

問到會否向對方道歉？林作說：「佢欠我一句多謝就真。」

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