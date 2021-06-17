Kirsten的父母於10年前離異，她跟隨媽媽、哥哥及祖父母一同生活，定居東涌，她直言喜歡這個地方：「媽媽一直在航空業工作，是一個空中服務員，去年她退休了，她很漂亮，還比我瘦呢。」現年22歲的Kirsten原來從未嘗過戀愛滋味，不過對拍拖卻沒有太大渴求，一切隨緣：「我是open的，希望他先做我的朋友，並且是一個有趣的男生，我希望他可以為我帶來歡樂。」

至於現年24歲的哥哥利林恩（Lenar）昨日亦有陪同妹妹接受訪問，可見兩人關係密切，還表示無論Kristen做任何事也支持。但提到若妹妹要拍拖又怎樣？Lenar笑說：「先跟我說吧，我要好好保護妹妹的。」Kirsten去年在YouTube開設自家頻道，當中有她唱歌片及MV，還有Lenar演奏樂器的片段，但只見片段及MV十分簡單，她坦言多年來跟哥哥以幾乎零成本在家製作音樂，推出多首歌曲及MV，醉心歌唱的她希望以音樂感染別人，也望人人也能完成自己的夢想，「成名」後Kirsten的followers倍增，其中YouTube頻道至昨晚已超過180位訂閱者，Ig則有超過1,800追隨者。