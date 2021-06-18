現年43歲的港台主持人曾志豪，今日主持完電台節目《瘋Show快活人》後，有指他突然被解僱。其節目完結後不久，曾志豪在社交網貼出一張已被清空的儲物櫃照，並寫︰「各位，我已離開了香港電台，可惜無機會正式和聽眾說再見。」

有傳另一《瘋Show快活人》主持的「貴花田」陳寶玲亦被踢走，《蘋果》曾聯絡貴花田，不過她目前暫未回應，而曾志豪於下午兩點幾，透過短訊回覆：「是真的。我和貴花田即時解僱。」

有「小豪子」之稱的曾志豪，一直與吳志森主持港台《頭條新聞》，其中兩人扮演的「太后與小豪子」環節，以諷刺時弊的手法演繹，令人津津樂道。去年王喜參與《頭條新聞》中主持環節「驚方訊息」，去年5月通訊局裁定《頭條新聞》污衊和侮辱警方，並敦促港台嚴格遵守《電視節目守則》，港台之後宣佈本季《頭條新聞》結束後將暫停製作，最後一集於去年6月19日播出，此外，曾志豪亦是電台節目《瘋show快活人》和《中女宅男殺很大》主持之一，今日卻被港台解僱，慘食無情雞。

曾志豪在社交網貼出離開港台一事後，不少網民留意鼓勵他，有網民指︰「咁突然，不過唔緊要，還有好多平台可以讓你發揮，加油！」另有網民謂︰「港台已不是香港人嘅電台，早就應該走啦！」

《蘋果》今日向港台求證，曾志豪「被」離職一事，香港電台機構傳訊及節目標準組並無正面回應，只表示︰「《瘋Show快活人》是香港電台（港台）第二台的長壽及極受歡迎節目，是二台聽眾的集體回憶。港台第二台成立40周年之際，港台復刻《瘋Show快活人》，並邀得深受聽眾喜愛的主持梁繼璋、李麗蕊及馬小強回歸《瘋Show快活人》，延續節目輕鬆消閒的風格。」而該節目於下周一（21日）起播出。

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