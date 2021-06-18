昨早國安警闖蘋果大樓查閱和檢走新聞材料，又拘捕5名高層，其後不少市民揚言「買爆」《蘋果》，堪輿學家楊天命於凌晨四點去到報紙檔買了多份報紙。此外多位圈中人如王宗堯、何韻詩、Kolor成員Sammy（蘇浩才）等都在社交網支持《蘋果》。

今早楊天命和好友梁芷珊，在社交網貼了凌晨買報紙的情況，相中見到天楊天命未光就去到報紙檔買報紙，而梁芷珊亦有同行，見楊天命向報販付錢後，捧住報紙搬到一間餐廳門口放下，梁芷珊留言謂︰「清晨四點鐘。『收工未？』、『叉緊電，跟住去買報紙。』、『我都瞓唔着，準備出去。』、『咁一齊。』」估計是她和楊天命的對話。

此外王宗堯今早亦買了《蘋果》並在社交網貼相，相中他頸上掛住他早年曾在《蘋果》當一日記者的員工證，他留言︰「呢幾年有啲嘢變咗好多，變得好壞，但係初心不變，總之，頂住。」而商台DJ朱薰買了多份《蘋果》，並在社交網留言︰「大家要頂住，靠大家」。至於何韻詩、Kolor的Sammy在社交網貼了一張紅色拳頭象徵蘋果的相，分別都有留言︰「撐住。」而藍奕邦在社交網貼一張穿上《蘋果》T的舊照，他留言︰「今日想po返啲舊相。幾鍾意呢件撐蘋果日報tee。嗯」

至於梁祖堯以另一種方式，引用宇宙定律來談善惡，他在社交網寫︰「人在做，天在看。善惡到頭終有報，是宇宙定律。只是報在哪裡，旁人不一定會見到。如渴望見到，期實只為滿足自己的對公義被踐踏的報復心態，不知不覺把怨念又再放大，何苦？不如，真心祝福心帶惡念的人，早日醒覺。」

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