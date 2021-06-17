早前富三代鍾培生用100萬挑戰林作打拳，成為全城討論焦點，成功用錢捧紅自己又不失優雅，已經令人嫉妒，得悉他製作的節目放上YouTube好多人睇，更是不甘心。於是趁有空，坐低慢慢研究他的頻道。

一看頁面，大開眼界，雖然鍾培生製作的短片，多以一個人對住螢幕齋噏為主，但題材十分多元化，包括享樂、財經及民生問題等，幾乎一個人可以做一個電視台，最神奇的是，條條短片點擊率都不錯，而且底下的留言更大多正面，在現今流行一句定你罪的網絡，實在奇蹟。撇開他經常送禮討好網友的因素，發覺他有刻意塑造形象，充份利用自己富有背景之餘，也大賣真誠態度，而且不扮高深，例如講解加密貨幣、推介買何種股票及樓市分析，都由最淺白的角度開始。

更難得是，鍾培生並沒有過份吹噓，很多時看來真得過份，他講自己去蒲及去日本玩的經驗，沒有誇大艷遇，只是說出如何花費，一晚用幾錢買酒，滿足渴望奢華生活的觀眾，聽完可稍稍了解富有公子的生活水平。頻道另有較互動的節目，包括直播他打機，或在屋企後花園舉行拳賽，最吸引的，是他邀請靚女去遊山玩水的短片。

其實這個約會節目發揮空間甚大，一個真正富三代去約會有名女星，看男方出甚麼招數去討好對方，已經好睇，看男方出盡法寶之後，女方反應如何，亦甚有趣。可惜他認真過龍，把拍片當成真拍拖，安排的環節純情過蒸餾水，例如和簡淑兒遊大澳、陳嘉倩做手工、陳婉衡燒嘢食，約會沙律更以為自己是陳冠希，和對方去玩攝影互拍，竟沒有利用本身最大優勢。應該出動靚車接送，再去名貴餐廳或高級酒店，於蒲場開香檳去融化對方，有幾虛榮得幾虛榮，才是正路嘛。

總括來說，雖然鍾培生的節目不算創新，但因為他身份特殊，令我觀看時趣味倍增，例如他訪問藝人朋友，內容是老生常談，但嘉賓方力申、崔建邦，甚至李力持等，都是經由奮鬥成名，看到愛認叻的他講到捱世界，便無話可說，就使我感嘆還是有些事物用錢是買不到。不過，如果可以揀，我當然選擇含住金鎖匙出世，而不做辛苦幾十年仍要卑躬屈膝求存的導演。

撰文：翁可人

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【同宅同煲】

酷愛煲劇睇戲，冷門熱門乜都殺，小說《師戀高校》及《87年12歲條女失蹤》作者。