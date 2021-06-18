【HAPPY FATHER’S DAY】港姐楊洛婷和樂隊Dear Jane主音、老公黃天翱（Tim）在2018年貼出帶着囡囡黃子霏（Tanya）往收豪宅鎖匙的相片，事後爆出Tim背後有「富爸爸」、資深電影人黃國輝（輝哥）。Tim初出道時被行內長輩稱呼「輝哥個仔」，不過他在音樂上不斷努力，現在是輝哥被介紹為「阿Tim個老竇」，名稱逆轉，見證Tim在演藝圈多年來建立的成績。

撰文：比華利

攝影：陳弘

黃天翱一家三口及其父輝哥日前在銅鑼灣一同接受《蘋果》訪問，Tim強調沒有爸爸的支持，未必會有今日成績，直認爸爸不但曾在經濟上「泵水」，還將自己的經驗做他的明燈。輝哥指Tim小時候性格內向及禮讓別人，曾擔心他長大了不會保護自己。後來Tim到夏威夷升大學，輝哥親自陪他飛到當地搞入學手續。因這是Tim首次離家，輝哥臨別不忘在他的寓所貼滿memo提醒。輝哥希望自己的孩子在成長過程中不用吃苦，他也不打罵子女：「我反而係從旁指引，唔贊成綑綁式限制，要畀佢哋自己思考，但當然要有基本嘅紀律。」

幸獲富爸爸泵水

童年志願要做汽車工程師的Tim，讀大學時加入敲擊樂團後，突然迷上玩音樂，回港還組band闖樂壇追夢，Tim憶述：「初組band人工得兩、三千蚊一個月，當然唔夠錢養家，爹哋喺經濟上幫忙，起碼我出去同朋友飲杯咖啡都唔怕冇錢。」但Dear Jane出道時發展停滯不前，成員間曾討論是否要作出改變，輝哥坦言：「我話唔可以改，我聽過Quincy Jones（美國金牌音樂人）講過一句說話，如果你唔能夠堅持自己嘅風格，而去做一啲大眾化嘅音樂，一旦跌入大海就唔會搵到你。如果人哋要聽粵語流行曲，你模仿張學友，佢不如去聽張學友，佢唔會去聽Dear Jane。就算你比人哋更好，都係模仿，所以一定要保持自己style，我話一轉就會輸！」就是這份鼓勵，Tim堅持建立自己風格。

三個人演唱都撐

輝哥直認是兒子的忠粉：「無論佢開三個人嘅演唱，又或者三萬人嘅演唱會，我都會喺度。記得佢哋紅館開騷，我入後台，睇到佢一個人化好妝坐喺度，我好少見佢咁安靜，我問佢準備好未，佢答我『我喺台上時就準備好』，我覺得佢呢句說話好似老竇，我哋好少空槍上陣，常常都準備好自己。結果三個鐘頭演出係『zero mistake』，我真係proud of囝囝。」Tim聽到這裏即說：「爸爸台下睇到『zero mistake』，我喺台上有多少錯，我知道嘅！」

場地提供：RedMR