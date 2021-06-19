周杰倫（周董）在上月宣佈出任蘇富比（Sotheby’s）的「Contemporary Curated: Asia｜Jay Chou x Sotheby’s」拍賣系列策展人後，首輪拍賣會在昨晚以線上直播形式舉行。是次拍賣獲得空前成功，這位「亞洲天王」可謂贏盡風頭，活動上共46件拍賣品以「白手套」佳績成功全數成交，合共港幣八億四千多萬元，其中周董捐出的3套共4件演唱會服裝，共拍得港幣331萬元，並會將全數收益捐助予願望成真基金（Make a wish foundation），幫助重症病童。

是次拍賣活動，由周董與香港K11集團及國際拍賣行蘇富比合作，他捐出的３套演唱會戰衣，早前已於K11 MUSEA作預展。該3套戰衣是來自周董「地表最強」世界巡迴演唱會的服裝，有欣賞過這次演唱會的朋友應該並不陌生。

其中由香港設計師Tomas Chan設計的舞台服裝以最高價約港幣126萬元成功成交。另外由設計師Jeremy Scott設計的MOSCHINO舞台服裝則以港幣約120萬元成交。最後同樣是Tomas Chan的另一套設計以港幣約85萬元投得，粗略估計一共籌得港幣331萬善款。

此次拍賣的佳績，更包括藝術家Jean-Michel Basquiat於1985年創作的《無題》畫作，以港幣2億9000萬元成為全場拍出最高價作品；美國藝術家Richard Prince的《脫逃的護士》畫作也以港幣9398萬多元成交。難怪周董興奮得馬上在IG story中po出開紅酒慶祝的照片！

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