韓劇《Voice》自2017年推出第一季以來大受歡迎，昨日開播的第四季除了有女主角李荷娜繼續留低外，亦加入型男宋承憲飾演操流利英語的美國刑警男主角，而《Voice 4》昨晚首播，雖然有劇迷留言指劇情血腥暴力，不過劇集的全國平均收視高開3.155%，最高瞬間有4%，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看新劇。

一人分飾兩角

新一季中李荷娜一人分飾兩角，分別演112舉報中心主任姜權珠，及殺人組織Circus Man的成員。劇中姜權珠收到Circus Man的電郵，指二人是「連體嬰」，一個用聽力救人，另一個則用聽力殺人。而Circus Man每25日就殘忍地殺人，當中宋承憲飾演美籍警察趙勝浩，其妹妹目睹Circus Man的殺人現場，當趙勝浩得知妹妹身陷危機而趕往現場時，妹妹已經消失，現場發現疑似妹妹的血和皮鞋。姜權珠及趙勝浩亦因案件而首次合作，可惜最後只找到妹妹的屍體，令趙勝浩非常憤怒。

演技獲讚

劇集貫徹《Voice》系統的血腥暴力風格，劇中有砍手、殘暴殺害一家人的場面，另外亦有在老人的臉上抹屎的情節，因而引起觀眾熱議，留言「嚇死了」、「怎麼這麼可怕」、「好嚇人但是好看」，亦有劇迷大讚宋承憲：「宋承憲比想像的還不錯，像真的警察一樣。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）