老而彌堅是不少人的夢想，但無奈現實磨人，年老往往只會令人愈發懷疑自己的存在價值和人生意義，就像Netflix劇《荷里活教父》系列中，由米高德格拉斯（Michael Douglas）飾演的演技導師Sandy Kominsky。英文劇名《The Kominsky Method》顧名思義就是指他教導演戲的方法，但面對生活，他卻總是患得患失沒有辦法。近日上架的第三季中，他繼續發揮小男人喜感，為系列畫上圓滿句號。

撰文：宣柏健

美劇《荷里活教父》第三季（The Kominsky Method）

類型：喜劇

演員：米高德格拉斯、摩根費曼

由三年前開播至今，《荷里活教父》大約一年一季，看着劇中非常老友的米高德格拉斯及阿倫雅堅（Alan Arkin）互寸互窒，感覺就像探望熟識的長輩大叔，在寸嘴中感受到他們之間的男人浪漫與深刻友誼。米高飾演的過氣演員Sandy雖曾得過東尼獎，但畢竟已是陳年往事，他活在自己的美好感覺中，雖則從影多年沒甚麼代表作，但學生中也不乏成功走紅的明星。

性愛力不從心

阿倫雅堅飾演他的經理人兼多年好友，二人也擦出火花，在充滿抵死幽默的互寸中，觸及對性愛力不從心、自信受挫、被子女漠視等切實貼地問題，道出年老後面對的種種困局和無奈。人始終難逃一老，對自身形象極度敏感的Sandy，自然更感受到當中的酸苦。如何優雅地老去，才是Sandy以至我們應該思考的命題。

米高和阿倫這對摯友CP一直是劇集亮點，不過今季阿倫卻因身體狀況而決定辭演第三季，今年87歲的他坦言拍戲始終太大壓力節奏太快，認為只有減少工作才能保住健康。他的缺席，對觀眾來說自然也是一大遺憾。劇組為彌補阿倫出缺，今季安排了摩根費曼演回本尊，在Sandy的演技班上公然搶客，自然引來Sandy絕地反擊。當Sandy努力地重演災難片中的經典場面，一心親身示範演技時，卻引來同學們哄堂大笑，凸顯了他在業界中已成過去式的形象。

避免消極憤世

Sandy在教演戲時。也向夢想成為演員的學員當頭淋冷水，明言雖然自己鼓勵年輕人演戲夢，但這些夢想最終大部份都無法實現，某程度上也是Sandy的寫照。劇集海報中他坐在常光顧的餐館，默默坐着懷念舊日好友，帶出阿倫雅堅角色的離去，米高在那一場戲中的悵然若失，也散發着濃烈的遺憾。戲中的他沒有刻意染髮，也不特別靠化妝掩蓋面上的皺紋，之前的集數中也毫不避忌談老年種種病痛，當中也不失自嘲幽默。人皆會老，如何在老後的生活中尋找自己的位置，不讓自己變得消極憤世才最重要。