國安警前日再闖蘋果大樓查閱及撿走新聞材料，新聞自由再度受到嚴重打擊，不過《蘋果》昨日依然如常出版，不少市民揚言「買爆」外，大批演藝人紛紛在社交平台出post力撐，其中KOLOR成員蘇浩才（Sammy）及何韻詩於社交網貼了一張象徵蘋果的紅色拳頭照片支持，商台DJ朱薰貼出一份早前買的《蘋果》。堪輿學家楊天命及梁芷珊於凌晨四點親身到報紙檔買了多份《蘋果》！

王宗堯 呼籲初心不變

王宗堯昨早買了《蘋果》並在社交網貼相，相中見他頸上掛着早年曾在《蘋果》當一日記者的員工證，王宗堯留言︰「呢幾年有啲嘢變咗好多，變得好壞，但係初心不變，總之，頂住。」

梁芷珊 偕楊天命出征

楊天命和梁芷珊昨日貼出於凌晨時分買報紙的情況，相中見到楊天命天未光就去到報紙檔，梁芷珊亦有同行，他向報販付錢後即捧着一叠報紙搬到餐廳門口放下。

杜汶澤 用幽默抗逆境

身在台灣的杜汶澤（小圖）轉貼《蘋果》一張身材姣好的女士捧着一叠報紙的相片再留言：「無論任何情況出現，也要從容面對，保持幽默！這才是真正的逆境波。」

藍奕邦 着Tee撐求真相

藍奕邦則貼上一張穿上《蘋果》T恤的舊照及留言謂︰「今日想po返啲舊相。幾鍾意呢件撐蘋果日報tee。」又tag上「真相就是力量」、「有力到令有啲人好驚咁」及「撐住」以示支持。

黃耀明 由歌詞悟真理

黃耀明拿着一份《蘋果日報》支持，還貼出達明一派舊歌《每日一禁果》的部份歌詞，「是牛頓自己想太多，別人看不過，落力用心感化我，食蘋果，讓醫生遠離我。」並留言說：「兜兜轉轉，這首歌有了全新的解讀。」