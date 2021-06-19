由田蕊妮監製、杜汶澤的網台「喱騷」首部自家製劇集《觀塘下體驗愛的故事》，日前在烈日下於淺水灣拍攝外景，林師傑與李蔓瑩（Renee）在沙灘上演談情戲份，劇情講述一名穿着三點式的巨胸少女走過二人身旁，林師傑雖然有穿着泳裝的女友Renee在身旁作伴，但仍按捺不住偷看巨胸女，被Renee呷醋投訴。

在劇中飾演情侶的林師傑及Renee，一個赤膊騷肌、一個泳裝上陣，林師傑讚Renee靚女之餘，笑言不敢望對方身材，林師傑說：「既開心又緊張，要同Renee一齊拍又要𥄫女，隻眼太忙，太多嘢要做。我做咗11年今日第一次演拍拖戲，我都唔知點面對。」林師傑表示事前擔心不夠大隻，反而要多吃。林師傑更透露與王宗堯晚上拍煞科戲會舔腳趾，拍完其部份便會順利煞科，他期待開拍第2季，甚喜歡導演自己編寫的故事。

為着泳裝節食

首次拍劇的Renee則說：「今日場戲幾sweet，我有少少呷醋、發脾氣，但同佢冇嗌大交，我初吻都畀咗佢。」Renee謂為着泳裝出鏡，事前特別節食：「噚日特別食少啲，試衫時唔係着泳衣就着貼身衫，最近要加倍做運動同注重飲食，今日瘦咗見返啲鎖骨。」

監製田蕊妮專程到沙灘幫Renee影相，田蕊妮指《觀》劇首季會先拍8集，之後再考慮拍第2、3季。田蕊妮指導演、編劇是執導《地厚天高》的林子穎，攝影是《夜香．鴛鴦．深水埗》的攝影師。演員包括王宗堯、李綺雯、雷深如（J.Arie）及莫竣名等，而田蕊妮亦有份客串一角：「原本導演叫我今日做一個身材非常好嘅女士，喺鏡頭面前經過，但係我就覺得自己唔適合，所以揀選做一個非常多口嘅餐廳侍應。」

該劇前晚煞科，台前幕後依依不捨，田蕊妮昨在FB貼相分享並留言：「在現今充滿着白色恐怖的年代，能遇上勇敢有堅持的人並不容易！雖然開拍前有大大小小的困難要解決和面對，過程中難免灰心，失意！但我深信只要堅持，幸運始終會降臨！最終我們得到一班好好的演員，他們的好更是超乎我們的想像，不單單是幕前，幕後亦如是！各位可愛的你們我深信我們很快會再見！堅持就好，好就堅持。」有份參演J.Arie也在FB感謝一班拍檔：「除咗做最愛嘅音樂，其實一路都希望可以再有機會演戲，因為都係轉換咗另一種形式嘅表演藝術，亦覺得演戲嘅世界係更加冇底線嘅，係無拘無束嘅。之前幾年一直等一直等其實都冇咩期望……所以噚日到呢套劇煞科，聽到導演同埋監製對我講嘅一席話，真系好感觸。呢班人好簡單，好善良，好專業，好真心！所以拍得開心、好玩、順利！多謝你哋畀咗個咁好嘅回憶同經歷我。」

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