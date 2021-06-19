電視大戰今個星期埋牙肉搏，兩個電視台在同樣時段播同類綜藝節目，觀眾有得揀亦有得比較。TVB製作的《死因有可疑》已經播完，而ViuTV的《嫌疑事件簿》仍有10集未播，單以兩個節目的首個case比較，質素平平，《嫌疑事件簿》網上評價略遜一籌，但《嫌疑事件簿》case 2「畫展作品失蹤案」有明顯進步，尤其是在道具製作上，有不少彩蛋可以在查案以外取悅觀眾。

簡單交代一下《嫌疑事件簿》case 2背景，談善言與歐鎮灝 （George）為亡父舉行珍藏名畫作品展，其間因為一幅畫失竊而展開今次案情。最明顯的彩蛋，就是作品展中有一幅《一舊杉的四重人格》，明目張膽抽193（郭嘉駿）水，作品介紹畫家是「郭嘉駿」，形容畫家是「九龍灣Wyman（自稱）」、「影射了郭嘉駿有禮、串嘴、遲到及敬業」的性格。ViuTV facebook專頁昨晚上載其他畫作，表示所有作品都是出自製作組手筆，其他彩蛋包括另一幅《我有你的草原》，畫家是「QinFeng Wu」，即台灣歌手吳青峰的英文拼音，畫名亦是樂隊蘇打綠《無與倫比的美麗》的其中一句歌詞，觀眾可以在下周播出前繼續發掘彩蛋。

Case 2有份參賽的黃溢濠，昨晚在IG story中再公佈多一項彩蛋，原來作品展的主角「劉孝言先生」的相片，其實是193一年前《ERROR 自救TV》的舊照，由一張彩色相變成黑白及改成年老版，完全抹去193的身影。

講起黃溢濠，由於他在 case 2中的表現太過失威，至今播出的兩集都獲剪片特別「優待」，多次加上「蠢」字形容他查案表現，相當好笑。另外， case 2目前揭露的人際關係複雜，又疑似用上case 1中 George 、麗英、陳凱詠（Jace）及陳炳銓的角色故事作為case 2的人物背景，被網民讚有心思。

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