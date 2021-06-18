昨日曾志豪及貴花田突被港台解僱，其實自廣播處長李百全於3月1日上任（圖）後，人事變動巨大，他履新當天不但遇工會成員抗議，還有多位高層辭職，之後港台踏上被整肅之路，多個具質素的時事節目亦被抽起。

未看便抽LMF節目

3月4日，李百全召開編輯會議，其中《鏗鏘集》、《視點31》及《香港故事》等節目被點名，要求未來播放的集數要經他個人事先過目，才能對外廣播，指其中《香港故事》（圖）當周的受訪者LMF的歌曲夾雜粗言「唔decent（不體面）」，但有指李百全並未看過有關片段就決定抽起，該集內容亦沒播放LMF的「粗口歌」。

主持蘇玉華太黃被換

李百全狂抽起節目，包括由車牌查冊被控的蔡玉玲任編導的《卓越教室》、有黃店「渣哥」老闆娘譚小環出鏡的、以及由黃秋生旁白的《聽出好戲勢》等，所有節目禁絕敏感人物。而《鏗鏘說》主持蘇玉華（右）被指「太黃」，遭到替換。他又下令於YouTube等平台上載過的港台節目如《鏗鏘集》得獎單元《7.21誰主真相》，須在播出一年後下架。

利君雅不獲續約

上月3日，曾於記者會要求特首林鄭月娥「講人話」的港台節目《視點31》主持利君雅（小圖）遭兩度延長試用期後，最終不獲港台續約。而派散水餅當日（圖），保安更疑阻攔利君雅進入廣播大廈，最後在監視下才可進入大廈，派餅更只限半小時，全程遭保安監視。

盧覓雪辯論遭審查

上月尾，盧覓雪和撐警的朱庭萱於港台《視點31》中，討論主題「娛樂為甚麼？」（圖），節目未播已引起全城熱話，直播卻臨時被取消，改為轉播無刪剪版頭七分鐘，而足本版要過港台高層一關，兩日後才放上網，被指是因政治因素要審查。