現年37歲的周永恒，其負面新聞比他的事業見報率還高。前年年底被控打鬥罪成判罰款1,500元後，周便甚少露面。

而他於2018年與前妻趙頌茹辦妥離婚手續，半年後便與大陸女友陳薇奉子成婚，婚後育有兩歲兒子。消聲匿迹一段時間的周永恒，日前趁假期撇低兩歲兒子，跟老婆現身尖沙嘴K11商場附近。讀者陳先生透過「爆相爆片」指於本周一（14日）端午節當日，在尖沙嘴見到周永恒，陳先生謂︰「大約下午4點半左右，我喺K11對開尖東海旁有蓋的位置見到周永恒，佢同一個女人一齊坐喺度。」

從陳先生提供的照片中，可見穿背心短褲的周永恒，與一名女子並肩而坐，而該名女子相信是他現任妻子陳薇。陳先生有點氣憤表示指兩人交談時，完全冇戴口罩，陳先生說︰「當時我同朋友諗住去附近坐低休息下，但佢哋傾偈時完全冇戴口罩，口沫橫飛，聲浪仲好大夾雜粗口，咁樣會影響到人。」原本陳先生想在該處休息片刻，但他見周永恒不停高談闊論，陳先生只逗留半小時，急急離開。陳先生指周永恒幾乎每句說話都夾雜粗口，途人為之側目，連坐在附近的一對情侶，難忍下亦匆匆離場。

根據第599條《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》，任何人士在土地、建築物的內外，或露天或有蓋地，均需要佩戴口罩。而相片中的周永恒，雖然身邊有一杯類似咖啡飲品，不過法例列明在沒有進食的情況下，任何人都要佩戴口罩，而他疑違反防疫條例。

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