童星出身的29歲女星金承恩，因在經典韓劇《順風婦產科》中飾演宋慧喬的姨甥女「美月」一角而走紅，令觀眾留下深刻印象，不過她之後未有成名作，就算破格拍攝三級片《花樣女鬼》也未有上位，近年做直播主吸金。

童星出身

金承恩日前亮相YouTube頻道時，透露早年經歷家中破產、父親離世等事再度陷人生低潮，因而患上抑鬱症，並酗酒致酒精中毒。金承恩率先提到童星時期拍攝《順風婦產科》一事：「當時的確賺了很多錢，但年紀太小就那麼順利，反而不是很好，經常聽到人對我說『小孩就要像小孩般成長』，好像經歷過多次風波，只希望以後能安穩地生活。」

屋企破產

金承恩續指因《順風婦產科》的高人氣，卻令家庭不和：「父親也要做生意，但母親為了照顧我，沒能好好照料家中事，所以兩人不和經常爭吵。我之後去了留學3年，那時的生活非常平穩，但突然收到父親生意失敗破產的消息，就立即趕回韓國。當時我又踏入青春期，加上家境變得不好，所以與家人關係也變得不好，但父親之後突然離世，我反而崩潰了。」

金承恩稱當時正在看電影，沒有接聽父親的電話，事後亦沒有回電，兩、三日後收到警方通知才得知父親已離世：「看到父親已開始腐爛的遺體時，我感到自責不已，甚至不能原諒自己，真的太大衝突，所以患上抑鬱症及酒精中毒，幸好現時情況有好轉。」

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