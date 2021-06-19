韓國女團AOA的27歲前成員珉娥，去年7月在網上控訴10年以來一直遭隊長智珉欺凌，飽受抑鬱症及恐慌症困擾的她先後四度自殘，令fans非常擔憂。而珉娥上月上載與胞姐、母親出遊的合照，心情平復了不少，似乎精神狀況亦有所好轉。不過珉娥昨日又忽然上載長文，透露自己與巫師見面後變好的近況。

坦言費用太貴

珉娥留言表示：「不久前，我嘗試了跳大神（即巫師透過跳神與靈界交流，用作醫病、驅災、祈福、占卜、預測等。）。從4年前開始，看着神店就聽到了很多『要跳大神』的聲音，但是不敢太相信，而且費用負擔也太重，所以沒聽進去。5月初在釜山試圖自殺，後來全身麻醉，還寫了輸血同意書，完成了縫合手術，但韌帶和脈神經線被切斷，疼痛嚴重，沒有感覺，手指無法動彈。然後回到家5天沒有多少記憶，一看肚子，用刀留下了不少傷口。看着自己越來越嚴重的樣子，我甚麼感情都不能感覺到。」之後，珉娥就再次嘗試到神店：「第二天就看到了巫師，之後我的身體沒有任何傷痕，藥也減少了，吃得好，睡覺也比以前睡得好。左手雖然沒有完全治癒，但已經可以郁動。」

精神狀況轉好

珉娥還說：「大家都說我有了幹勁、想工作、有想見的人、想看到的人，我的臉變得開朗起來。 如果說長期經歷的抑鬱症、不安症、失眠症等一下子痊癒的話，那就是謊言，但最近心情真的非常舒暢。甚至有為甚麼會那樣呢？ 這些真的是我身體裏存在嗎？就像祖先們讓我重新回到以前開朗活潑的珉娥一樣，漸漸找回了原來的樣子，真的太神奇了。」珉娥強調並不是說做巫術就能治好，自己亦絕對不想推薦，但她只是想告訴大家她真的發生了很大的變化，現在每天亦過得很開心，希望大家不要擔心。

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