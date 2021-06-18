資深演員夏玉麟在2018年患上肺癌四期，不幸的是他患病期間慘遭親友離棄，未能獨力負擔龐大的醫藥費，只能靠綜援度日。當日夏玉麟患病的消息曝光後，無綫藝人劉思希親筆寫信鼓勵對方，又替他辦年貨，令夏玉麟深感人間依然有情，但她昨日在社交網留言透露夏玉麟近日病情轉差，情況令人擔憂。

劉思希：他有點想放棄

劉思希在帖文中表示：「大部份日子都在醫院急症室度過，生活已無法自理，正等待醫生批准入住政府資助的老人院，這兩天和他聯絡，知道他情況很差，感覺他也有點想放棄，我衷心希望大家可以支持他一點，他一早已無法拍戲賺取生活費，現時靠綜援，無法煮食，每月數千扣除了日常開支，剩下的錢有時連基本前往醫院的交通費用和外賣的錢也幾乎沒有了。」劉思希呼籲有心人幫忙，希望可以集腋成裘支持他每月吃標靶藥。

《蘋果》昨日聯絡夏玉麟了解他情況，在語音訊息中聽到他喘着氣說：「我𠵱家好辛苦，一步都好難行，想食第二代嘅藥，又冇錢，想入一間廣蔭老人院，但係醫生又未批，佢以為係好貴族嘅老人院，其實唔係，佢係有20%畀我哋啲窮人入住。」接着他表示有點辛苦，要小休一下才可以再回覆。

冇錢搭車望入住老人院

夏玉麟稍後再回覆透露病情，他說：「上次我驗基因，食一種藥，𠵱家驗咗喇，係《蘋果基金》幫我，一萬八千蚊，但係都唔得，醫生叫我食第二代嘅藥，撒瑪利亞會又唔肯批錢，買唔到藥。跟住我入廣蔭老人院，醫生又話係貴族嘅老人院，以為我要政府補貼，所以唔批，我𠵱家惟有籌啲錢入老人院，我好辛苦，一步都行唔到，個肚又谷住谷住，真係唔知點算，好辛苦，對唔住，真係對唔住，多謝你哋《蘋果基金》幫助我好多。」

除藥費問題外，夏玉麟指連平日去醫院覆診的交通費也負擔不起：「我𠵱家都要籌啲的士錢，真係行唔到，來回醫院要300蚊，仲有身體裏面有啲器官，幾日要去醫院一次，搭車都冇錢。」抗癌多年的夏玉麟在今年3月受訪時曾表示服食兩年標靶藥，並先後接受電療和化療，可惜病情未有好轉，但當時他仍選擇樂觀開朗面對，希望可以好好活着。