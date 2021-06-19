由韓國女星李智雅、金素妍、元祖女團S.E.S成員Eugene等人主演的SBS話題劇《Penthouse》第三季昨日播出第3集，上季被「賜死」的朴恩碩以Logan Lee的雙胞胎哥哥的身份「翻生」回歸，其誇張「雷鬼」造型更被轟歧視黑人。

幻想再見朴恩碩

而昨晚一集講到，沈秀蓮（李智雅飾）阻止了白俊基（溫朱莞飾）殺周丹泰（嚴基俊飾），同時白俊基向沈秀蓮透露當日如何遭周丹泰殺害家人，又指認出當日殺死Logan Lee的人就是周丹泰，兩人決定聯手對付他。而白俊基亦將當日Logan Lee（朴恩碩飾）打算向沈秀蓮求婚的戒指歸還給女方，令沈秀蓮大感傷心，亦幻想與Logan Lee再次見面。

沈秀蓮骨肉仍在生

沈秀蓮問吳允熙（Eugene飾）知不知Logan Lee消失的100億美金（約778億港元）在何處時，吳允熙表面上雖然表示不知情，但實際上原來當日是Logan Lee將100億美金交給吳允熙管理，又透露沈秀蓮的親生骨肉還在世上，叮囑吳允熙不要告訴沈秀蓮。

周錫京遭退學處分

而白俊基來到周丹泰的家中，並威脅對方，最終更強行入住到周丹泰的家中。周丹泰半夜想殺死白俊基，但遭白俊基反擊，令周丹泰大感無奈，同時亦令千瑞璡（金素妍飾）得知周丹泰有把柄在白俊基的手。沈秀蓮想糾正周錫京（韓智賢飾）的價值觀，於是舉行校園暴力會議，最終周錫京遭到退學處分，令周錫京嬲爆決定與父親周丹泰站在同一條線。

噴水池發現屍體

吳允熙調查沈秀蓮親身骨肉的事情，當中去尋找在出生時被周丹泰「調包」的周慧仁（羅素藝飾）的生母，但發現對方已死亡，發現姜瑪莉（申恩慶飾）的老公劉東弼（朴浩山飾）是殺死周慧仁生母的疑犯，引起了很大的衝擊。另一邊廂，劉東弼在Hera Palace豪宅內不斷敲擊噴水池，並找到了藏起來的屍體。

未知是否第三季的劇情未有新突破，加上劇情雜亂無章兼缺乏邏輯，令到收視集集跌，昨晚一集收視上中下部為14.4%、16.3%及17.5%，當中14.4%收視更是開播3集以來最低收視，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看第一至第三季。

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