國寶級鋼琴家劉詩昆跟太太孫穎去年11月7日誕下女兒劉蓓蓓（貝貝），一家於2月抱着兩個月的貝貝由美國回港，孫頴曾表示那18個小時的飛機航程令她終身難忘，使她更強大！趁着明天父親節的來臨，劉詩昆與太太日前接受車淑梅的訪問。貝貝長得非常可愛，父母當正她小公主看待，談到老來得女的感受，劉詩昆感謝太太說：「我不會抱孩子，她辛苦了，上個月母親節我特別為她煲了一個羅宋湯，那是我唯一識煲的湯，當年我在俄羅斯留學的時候學會的！我非常開心，我這個年紀老來得女，大仔56歲、二仔25歲、貝貝比兩個哥哥更漂亮，沒有皺紋，漂亮得超出我的承受範圍，只要一離開家，我便開始想念貝貝了。」

孫頴則說：「我一直是一個不想結婚嘅人，我哋喺2011年帶着300個小朋友去維也納表演一起解決咗好多難題，我哋諗到要小朋友，就決定結婚，喺拉斯維加斯簽紙註冊，我哋相距36年，完全唔係問題，老師內心非常年青。去年初我哋知道懷孕，好開心又好擔心，當時我哋喺紐約，疫情非常嚴峻，冇通知其他人，將更多思想放喺安全方面。我係順產嘅，老師因疫情唔能夠入產房，我聽到貝貝第一聲哭聲響徹雲霄，我嘅眼淚就飆出嚟！」談到懷孕的過程，孫穎說：「我陀得唔算辛苦，只係千百次想像佢係點樣，終於出嚟嘞，呢個亦都係我哋長遠以來一個美麗嘅約會，終於見到了！」

劉詩昆眼紅紅：貝貝長大後會非常愛她

問到可有擔心丈夫年紀大，小朋友這樣小？孫穎回應：「我哋冇諗呢方面，每對父母無論乜嘢年紀都會面對明天同意外如影隨形，唔知道哪一個會先來，只要做好當下！」劉詩昆接着說：「我最期望貝貝兩歲就要開始彈鋼琴，我有信心貝貝好聰明，智商超前，她的手很大，聽音樂手舞足蹈，音樂感知力非常強！我覺得82歲再做爹哋好自然，和我當年20多歲、40多歲做爹地的感覺差不多，如果未來貝貝的樣子像全智賢，這也是我能夠接受的，哈……其實我最希望貝貝長大之後知道我好愛她，非常愛她……。」此時劉老師眼紅紅，孫穎即安慰他：「其實貝貝而家已經强烈感覺到父親嘅愛！我同大師都喺度諗，一個獨身女會唔會太孤單？能夠多生兩個弟弟就最理想，我哋而家開始商量，一切順其自然。我希望同貝貝共同前行，快樂滿足地行走人生每一步，我們齊心合力咁將佢撫養成人，悉心、呵護、守護同照顧，希望佢活出羅曼羅蘭那一句：就算即使看清楚生活的真相，依然熱愛生命！不過而家忙緊老師嘅自傳，中文版今年可以出版，英文版就搵緊國際級嘅翻譯。自傳電影方面因有好多角色人選未定。」

此外，孫穎表示明天父親節將會相約貝貝的朋友到家中聚會，孫穎說：「劉老師話一路以嚟有貝貝陪佢寫自傳，已經幸福到不得了，其實我哋下周六（26日）將一家人到西九龍文化中心，到時我哋全家出動，我哋表演，貝貝會上台獻花。」

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